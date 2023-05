Na F-16 si Kyjev ještě počká. Zelenskyj však ze summitu G7 neodešel s prázdnou

Horkým tématem byly také dodávky stíhaček F-16 či ukrajinský mírový plán „Stojíme za Ukrajinou a nikam neodcházíme,“ ujistil včera Biden svůj ukrajinský protějšek a v podstatě tak shrnul hlavní poselství hirošimského summitu. „Jsme velmi vděční. Nikdy nezapomeneme,“ odvětil Zelenskyj.

Jejich slova přišla poté, co Američané potvrdili další vojenskou pomoc Kyjevu v hodnotě 375 milionů dolarů (přes osm miliard korun). „Balík bezpečnostní pomoci zahrnuje dodatečnou munici do raketometů HIMARS, dělostřeleckou munici, protitankové zbraně, obrněná vozidla pro lékařské ošetřování, nákladní vozidla, náhradní díly a další bojové vybavení, „ vyjmenoval šéf americké diplomacie Antony Blinken. Podle Kielského institutu pro ekonomiku se tak americké výdaje na vojenskou pomoc Kyjevu blíží již 50 miliardám dolarů (asi 1,1 bilionu korun).

Dalším z témat hovorů mezi státníky se staly americké stíhačky F-16. Konkrétně slib podpory USA mezinárodní iniciativě zaměřené na jejich dodání Kyjevu a výcvik ukrajinských pilotů, což Zelenskyj označil za historický okamžik. Jakékoli předání vojenských letounů tohoto typu do ciziny musí totiž kvůli citlivým technologiím schválit ve Washingtonu. Předání napřímo přitom Bílý dům podle stanice CNN dosud stále odmítá.

Nejméně dvě desítky letadel

Zahájit výcvik pilotů z Ukrajiny by ale na základě vyjádření britského premiéra Rishiho Sunaka měla právě jeho země, a to už v létě. Sama Británie sice letouny F-16 nedisponuje, staví se však do popředí vznikající koalice zemí, které je chtějí Kyjevu zajistit. Ústředními možnými dodavateli jsou Nizozemsko a Dánsko, které to již přislíbily, jelikož samy své stroje F-16 nahrazují modernějšími letouny F-35. Podle Bidena by konečné rozhodnutí, kdy, kolik a kdo letouny pro Ukrajinu poskytne, mělo padnout v horizontu několika měsíců.

Ukrajinský web Defense Express nicméně již nyní spočítal, že Ukrajina by mohla dostat minimálně jednu nebo dvě perutě po 12 strojích od Nizozemska a jednu od Dánska, celkem tedy 24 až 36 letounů.

Podle výrobce stíhaček F-16, firmy Lockheed Martin, jich nyní po světě létá okolo 3000 v celkem 25 zemích. V Evropě je mají Belgie, Dánsko, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko a Turecko, objednané je má také Slovensko.

Moderní bitevníky jsou přitom kromě ochrany vzdušného prostoru zásadní i při podpoře pozemních jednotek. „Tanky v kombinaci s pěchotou, dělostřelectvem a letectvem mohou být klíčem k ruské porážce,“ uvedl již před časem pro Forces News penzionovaný důstojník britské armády Hamish de Bretton-Gordon. Zelenskyj nicméně v Hirošimě opět ujišťoval, že Kyjev stíhačky F-16 nepoužije k útokům na cíle v Rusku.

Západní iniciativa se přirozeně nelíbí Rusku. Náměstek tamního ministra zahraničí Alexandr Gruško dle agentury TASS uvedl, že „západní země se stále drží scénáře eskalací“, a varoval, že „je to pro ně kolosální riziko“.

Americký stíhací letoun F16 na základně Ajn al-Asad západně od hlavního města Bagdád

Ukrajinský mír zahrnuje Krym

Zelenskyj na summitu představil i Ukrajinou navržený plán na dosažení míru na Ukrajině, který mimo jiné počítá se stažením ruských sil z celé Ukrajiny podle mezinárodně uznávaných hranic. Tedy včetně poloostrova Krymu, který Rusko obsadilo již před devíti lety.

„Čím víc budeme spolupracovat, tím je menší pravděpodobnost, že kdokoli jiný bude následovat šílenou ruskou cestu,“ zdůraznil Zelenskyj.

Na Twitteru pak doplnil, že pro svůj mírový plán Ukrajina nachází podporu od Japonska po arabské země, od Evropy až po Latinskou Ameriku. V Hirošimě jednal například i s indickým premiérem Naréndrou Módím, který mu přislíbil, že také Indie se bude zasazovat o ukončení konfliktu. Ta přitom dosud ruskou agresi neodsoudila, naopak podporuje Moskvu nákupem levné ruské ropy, bez ohledu na Západem vyhlášené sankce.