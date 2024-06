Na summitu skupiny G7 promluví také papež. Setká se s Zelenským i Bidenem

Státníky čekají debaty také o Indo-Pacifiku, umělé inteligenci, energetice či Africe.

František, který bude prvním papežem, jenž vystoupí na summitu G7, zahájí bilaterální rozhovory krátce po příjezdu. Kromě Zelenského a Bidena se setká také s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, kanadským premiérem Justinem Trudeauem a také s šéfkou Mezinárodního měnového fondu (MMF) Kristalinou Georgievovou.

Papež se již se Zelenským setkal, ale na začátku letošního roku vyvolal rozruch, když řekl, že Ukrajina by měla mít odvahu vyvěsit bílou vlajku a jednat s Ruskem o míru. Kyjev si poté předvolal velvyslance Vatikánu.

Po projevu na summitu G7 bude papež pokračovat v jednáních například s indickým premiérem Naréndrou Módím, brazilským prezidentem Luizem Ináciem Lulou da Silvou a tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem.

Během prvního dne jednání vůdci Spojených států, Itálie, Británie, Francie, Německa, Kanady, Japonska a také Evropské unie uvedli, že se shodli na poskytnutí půjčky Ukrajině ve výši 50 miliard dolarů (1,1 bilionu korun), k jejíž záruce využijí výnosy ze zmrazených ruských aktiv.

Podle politiků však bude ještě nutné dojednat technické detaily půjčky. To by podle zdrojů agentury Reuters mohlo trvat několik týdnů. Počítá se však s tím, že by Kyjev by mohl dostat první peníze již v letošním roce. Bude je smět použít na rekonstrukci, humanitární potřeby i pro svou armádu. Moskva označila postup zemí ze skupiny G7 za zločinný a pohrozila bolestivou odplatou.

Zelenskyj na okraj prvního dne vrcholné schůzky podepsal desetileté bezpečnostní dohody se Spojenými státy a s Japonskem. Mezi hlavními body summitu jsou také obchodní vztahy s Čínou či válka v Pásmu Gazy.