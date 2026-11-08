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Izraelský prezident pověřil opozičního lídra Eisenkota sestavením vlády

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  17:18aktualizováno  17:31
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Kandidát za opozici Gadi Eisenkot na demonstraci na Náměstí rukojmích v Tel...

Kandidát za opozici Gadi Eisenkot na demonstraci na Náměstí rukojmích v Tel Avivu tři dny před parlamentními volbami (25. října 2026) | foto: ČTK

Koláž: Izraelský premiér a předseda strany Likud Benjamin Netanjahu (vpravo) a....
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Izraelský prezident Jicchak Herzog v neděli formálně pověřil šéfa opoziční strany Gadiho Eisenkota sestavením nové vlády. Eisenkot věří v rychlé vytvoření stabilního kabinetu s výraznou většinou. Na sestavení má nyní 28 dní a vládní strany vyzval k národní jednotě, pokud to myslí s podporou země vážně.

Herzog při pověřovací ceremonii v prezidentském sídle zdůraznil, že Izrael potřebuje stabilní vládu. Očekává prý, že nový kabinet bude sloužit i těm občanům, kteří pro Eisenkota nehlasovali. Prezident dodal, že Izrael musí po volbách do amerického Kongresu čelit „nové politické realitě“.

„Procházíme jedním z nejkritičtějších období, jaké kdy izraelská demokracie zažila,“ uvedl Eisenkot. Jestliže členové stran Likud a Náboženský sionismus, které vedou dosavadní premiér Benjamin Netanjahu a ministr financí Becalel Smotrič, míní vážně slova o potřebě národní jednoty, pak podle něj neexistuje důvod, proč by novou vládu nepodpořili.“Bude to ale vláda pod mým vedením a podle mých pravidel,“ zdůraznil.

Eisenkot zároveň stanovil jasné podmínky pro strany, které by měly vstoupit do jeho koalice. Požaduje podporu Izraele coby židovského a demokratického státu, zavedení povinné vojenské služby pro všechny – tedy včetně ultraortodoxních Židů – a také jednoznačné uznání Hamásu za teroristickou organizaci. Politika tak nyní čeká náročné vyjednávání s možnými partnery.

Ultraortodoxní židovské strany, které dosud tvořily oporu Netanjahuovy vlády, totiž dlouhodobě usilují o zachování výjimky, jež studenty náboženských škol z povinné služby v armádě osvobozuje. Strany izraelských Arabů naopak odmítají přijmout definici Izraele jako výhradně židovského státu.

V nedávných volbách přitom žádný blok nezískal potřebnou parlamentní většinu 61 mandátů. Strany podporující dosavadního premiéra získaly 53 křesel, blok čtyř opozičních stran 48 a 19 mandátů připadlo stranám izraelských Arabů.Eisenkota nicméně prezidentovi pro sestavení kabinetu doporučilo 67 nově zvolených poslanců, zatímco Netanjahua podpořilo 46 zákonodárců (sedm poslanců nedoporučilo nikoho).

Benjamin Netanjahu v sobotu zveřejnil video, v němž rovněž vyzval k vytvoření „vlády národní jednoty“. Zároveň však varoval před kabinetem, který by se opíral o „stoupence terorismu“, čímž narážel na strany izraelských Arabů, které podpořily Eisenkota.

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