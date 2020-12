Gandalf už vakcínu dostal. Jednaosmdesátitelý sir Ian McKellen se prý po očkování cítí ‚euforicky‘

Sir Ian McKellen prošel očkováním v Univerzitní nemocnici královny Marie v Londýně. Nechal se při tom vyfotit, snímky následně sdílel na svých sociálních sítích nejen on, ale také britská Národní zdravotnická služba (NHS), která i jeho prostřednictvím chce novou vakcínu zpopularizovat a přimět veřejnost, aby se očkování nebála.

„Je to velmi speciální den, cítím se nesmírně euforicky. Vůbec bych neváhal, kdybych měl komukoliv očkování doporučit,“ uvedl herec, který si kromě Gandalfa nebo shakespearovských rolí zahrál také zloducha Magneta v sérii X-Men po boku svého dobrého přítele, sira Patricka Stewarta. „Každý, kdo je naživu tak dlouho jako já, je naživu pouze proto, že se dříve nechal naočkovat,“ dodal McKellen.

I feel very lucky to have had the vaccine. I would have no hesitation in recommending it to anyone. https://t.co/gBLRR0OeJc