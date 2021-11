‚Gangsterské a nelidské počínání.‘ Krize na polsko-běloruské hranici se nadále stupňuje

Už ráno proto uzavřely polské úřady hraniční přechod Kuźnica. Právě v jeho blízkosti se běženci v pondělí pokoušeli překonat ostnaté dráty a zátarasy a dostat se na druhou stranu.



Převažují mezi nimi uprchlíci z Iráku nebo Afghánistánu. Režim autoritativního běloruského prezidenta Alexandera Lukašenka je nechává dovézt do země. Lákají je často na levné letenky do Minsku i na turistická víza udělovaná bez větších formalit. Po příletu bývají mnohdy ubytováni ve vládních hotelech. Následně jsou pak dovezeni autobusy k hranicím s Polskem, Litvou a Lotyšskem, aby se je pokusili překročit. Vlády těchto států označují počínání běloruské strany za akt „hybridní války“. Spatřují v tom mstu za nové sankce, které v minulých měsících Evropská unie uvalila na běloruský režim kvůli zmanipulovaným prezidentským volbám ze srpna 2020.

Polská strana odhaduje, že v pohraničí se aktuálně nachází tři až čtyři tisícovky utečenců. Většina z nich tráví dny na území nikoho, v okolních lesích. Noci tráví provizorně ve stanech, přičemž venkovní teploty se tam aktuálně pohybují již pod bodem mrazu. Běženci se snaží překonat hranici opakovaně. I proto, že vědí, že není cesty zpět a jejich návrat na běloruské území není možný. Většinou i proto, že jejich turistická víza již mezitím mnohdy stihla propadnout.

O skutečné situaci na obou stranách hranice neexistují ověřené informace. Jak běloruská, tak i polská strana tam nedovolí vstoupit humanitárním pracovníkům ani novinářům. Polsko vyhlásilo již koncem léta na své východní hranici výjimečný stav.

Běloruské státní sdělovací prostředky se snaží kritickou situaci propagandisticky zneužít ve svůj prospěch. Vysílají například záběry dospělých i dětí, kteří se tlačí okolo rozdělaných ohňů. Doplňují to komentářem, že kvůli údajně nelidskému přístupu polské strany nejsou utečencům dostupné ani základní hygienické prostředky. Stejně tak tvrdí, že polské bezpečnostní složky po nich údajně střílí.



Hranici navštívil i polský premiér Mateusz Morawiecki, aby vyjádřil podporu vojenským jednotkám i oddílům domobrany nasazeným na hranici. Celou situaci označil za hrozbu pro celou Evropskou unii. „Nedáme se zastrašit a budeme bránit klid v Evropě spolu s našimi partnery z NATO a EU,“ uvedl doslova.

Evropská unie v reakci na události přijala další omezení proti představitelům běloruského režimu. Na přechodnou dobu byl zrušen zjednodušený systém pro vydávání víz pro jejich cesty do členských států EU. „Rozhodnutí je odpovědí na pokračující hybridní útok ze strany běloruského režimu,“ uvedl slovinský ministr vnitra Aleš Hojs, jehož země nyní předsedá Evropské unii.

Jeden z mluvčích Evropské komise označil praktiky běloruského prezidenta Lukašenka za „gangsterské a nelidské“. Komise také zároveň vyzvala mimoevropské země, aby přerušily letecké spojení s Běloruskem.

Kromě Polska čelí tlaku nelegální migrace podporované běloruským režimem i Litva. Obě země jsou hlavním terčem i proto, že v nich v minulých měsících získala azyl řada představitelů běloruské opozice. Mnozí se odchodem do blízkého zahraničí zachránili před postihem a zatčením v souvislosti s masovými protesty po prezidentských volbách.

Parlament ve Vilniusu schválil vyhlášení výjimečného stavu. Má se týkat pětikilometrového pásu u hranic s Běloruskem a platit zatím na dobu jednoho měsíce. Mimořádný režim se má vztahovat i na zařízení pro běžence ve městech Kybartai, Medininkai, Pabrade, Rukle a Vilnius. V některých z nich došlo v pondělí k nepokojům a policie musela nasadit slzný plyn.

Naopak plnou podporu běloruské straně tradičně vyjadřuje ruská vláda. Ministr zahraničí Sergej Lavrov obvinil západní státy, že samy mohou za vzniklou situaci. NATO a EU prý podle něj řadu let vnucovaly lidem v severní Africe a na Blízkém východě, jak mají žít. To podle Lavrova vedlo ke zmatkům a k uprchlickým vlnám.„Sledujeme, co se děje na polsko-běloruské hranici, a to samozřejmě znamená, že můžeme počítat s podobnými invazemi a útoky,“ prohlásila před hlasováním parlamentu litevská ministryně vnitra Agne Bilotaiteová.

O krizi na polsko-běloruské hranici spolu měli telefonovat i Lukašenko a ruský prezident Vladimir Putin. V následně vydaném tiskovém prohlášení bylo mimo jiné uvedeno, že u obou prezidentů vyvolává „obzvlášť velké obavy rozmístění polských vojenských jednotek na hranici“.