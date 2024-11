Americký gardista dostal 15 let vězení, vyzradil tajemství o Ukrajině či Mossadu

Na 15 let poslal americký soud do vězení gardistu Jacka Teixeiru, který se přiznal k vyzrazení utajovaných vojenských dokumentů. Na platformě Discord sdílel informace o Ukrajině či izraelské tajné službě Mossad. Dvaadvacetiletý příslušník letecké složky americké Národní gardy přiznal vinu v březnu poté, co uzavřel dohodu s prokurátory.