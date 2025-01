Hamásu teď velí Sinvárův bratr Muhammad. Nabírá stovky nových členů

10:24

Do čela teroristické organizace Hamás v Pásmu Gazy se postavil bratr zabitého vůdce hnutí Jahjá Sinvára Muhammad. S odkazem na arabské a izraelské zdroje to píše americký deník The Wall Street Journal (WSJ). Cílem Sinvára je podle listu obnovit struktury Hamásu, které poničily izraelské údery, a nábor nových členů. Hnutí informace nekomentovalo.