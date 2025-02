Hamás propustil další izraelské rukojmí, na pódiu jim opět předal diplomy

Ozbrojenci Hamásu v kuklách jako obvykle při těchto propagandistických akcích rukojmí veřejně předvedli na improvizované pódium před stovky přihlížejících Palestinců, kde byli Omer Wenkert, Omer Šem Tov a Elijah Kohen nuceni ukázat „potvrzení o svém propuštění“. Oblečeni byli do napodobenin vojenských uniforem, přestože v okamžiku únosu nepatřili mezi zajaté vojáky. Šem Tov a Wenkert se usmívali a mávali davu.

Poté byli odvedeni do bílých vozů Červeného kříže, které z místa odjely. Ukázaly to živé záběry z místa předání v uprchlickém táboře Nusajrát a informovali o tom také reportéři agentury AFP. Způsob demonstrativního předávání rukojmích je terčem silné kritiky, a to i ze strany OSN.

Všichni tři mladí muži ve věku přes 20 let byli uneseni při masakru na hudebním festivalu Nova, který teroristé Hamásu a jeho spojenců spáchali při svém útoku na jižní Izrael 7. října 2023.

Ráno Hamás propustil Tala Šohama, uneseného rovněž v říjnu 2023, a Averu Mengista, který přešel do Pásma Gazy sám v roce 2014 a byl zajat. Jako poslední z živých rukojmích se má dnes podle dohody o první fázi příměří dostat na svobodu ještě Hišám Saíd, který je na palestinském území zadržován od roku 2015.