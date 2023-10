Do Gazy přijely konvoje s pomocí. Izrael pokračuje v útocích

Izraelská armáda prováděla i o víkendu nálety na cíle v Pásmu Gazy kontrolovaném islámskými radikály z hnutí Hamás. Jde o reakci na krvavý útok jeho bojovníků před dvěma týdny, při kterém bylo zabito přes 1400 Izraelců. Odvetné bombardování Gazy si podle palestinských úřadů zatím vyžádalo více než 4300 obětí a přes 13 500 zraněných. Izraelci potvrdili, že v Pásmu Gazy Hamás stále drží 212 jejich občanů jako rukojmí.

Vedle vojenských operací Izrael také odřízl Pásmo Gazy od dodávek potravin, vody, elektřiny a paliv. Kvůli tomu se tam z Egypta vydal druhý konvoj přivážející humanitární pomoc. Prvních dvacet kamionů obsahujících potraviny a zdravotnický materiál dorazilo do Gazy přes hraniční přechod Rafáh v sobotu. Izraelská strana si ovšem vymínila, že součástí žádného z konvojů nebudou pohonné hmoty, jež by třeba mohly být použity na výrobu elektřiny v generátorech.

Během víkendu zopakovali zástupci izraelské armády výzvu obyvatelům severní části Gazy, aby se přesunuli na jih. Z odhadovaného počtu 1,1 milionu obyvatel tak podle údajů izraelské strany dosud učinilo přibližně 700 tisíc lidí. Armáda židovského státu už dříve uvedla, že se vyklizením části Gazy snaží předejít civilním obětem při další fázi bojů.

„Pokračujeme v útocích na cíle s důrazem na město Gaza a jeho okolí, ale i v celém Pásmu Gazy v rámci přípravy na další fázi války,“ uvedl mluvčí Daniel Hagari podle listu The Times of Israel. Podle něj byly přes noc zabity desítky palestinských bojovníků, včetně zástupce velitele ozbrojených sil Hamásu.

Svou vojenskou přítomnost v regionu plánují posílit i Spojené státy, které jsou největším vojenským i politickým spojencem Izraele. Pentagon v noci na včerejšek informoval o plánu vyslat na Blízký východ další systémy protiletecké obrany THAAD a Patriot. Také budou uvedeni do pohotovosti další vojáci, aby se v případě potřeby mohli urychleně přesunout do regionu. Spojené státy už vyslaly v minulých dnech do východního Středomoří dvě letadlové lodě.

Vojenské akce v Sýrii i na Západním břehu

Izraelská armáda rozšířila své vojenské operace i mimo Pásmo Gazy. Podle informací agentury Reuters bylo po ostřelování vyřazeno z provozu letiště v syrském Damašku a Aleppu.

Dalším potenciálním ohniskem bojů je Libanon, odkud v posledních dnech roste frekvence útoků na Izrael od radikálního hnutí Hizballáh. Jeho bojovníci, kteří jsou cvičeni i vyzbrojováni Íránem, začali v reakci na dění v Gaze ostřelovat izraelské území z jižního Libanonu. I to je důvod, proč plánuje Izrael podle agentury Reuters evakuaci dalších 14 obcí v blízkosti libanonské hranice.

Podle ministerského Národního úřadu pro řešení mimořádných událostí (NEMA) budou obyvatelé odvezeni do státem financovaných penzionů. Minulý týden Izrael zahájil evakuaci 28 obcí, které se nacházejí dva kilometry od hranice, a také města Kirjat Šmona, které má na 23 tisíc obyvatel.

Dalším cílem operací izraelské armády bylo Palestinci spravované území Západního břehu Jordánu. Izrael tvrdí, že zabil při útoku v Džanínu dva členy ozbrojeného křídla hnutí Hamás. Od začátku bojů mezi Izraelem a radikálním hnutím Hamás tak na tomto území zemřelo v souvislosti s izraelskými útoky 90 lidí.

Izrael použil pro útok na Západní břeh Jordánu bojové letouny. Izraelská armáda uvedla, že se zaměřila na „podzemní teroristickou infrastrukturu“ v mešitě, kde podle ní působili teroristé z Hamásu i Islámského džihádu, kteří měli v plánu „bezprostředně“ uskutečnit teroristický útok.

USA podle Reuters k situaci v regionu chtějí předložit návrh rezoluce Radě bezpečnosti OSN, který konstatuje, že Izrael má právo na sebeobranu a požaduje, aby Írán přestal vyvážet zbraně „milicím a teroristickým skupinám, které ohrožují mír a bezpečnost v regionu“. Návrh také požaduje „nepřetržité, dostatečné a neomezené“ dodávky pomoci do Gazy.

Posledním vývojem na Blízkém východě se zabývali i účastníci mezinárodní konference v Egyptě. Zúčastnili se ho mimo jiné šéf Evropské rady Charles Michel či generální tajemník OSN António Guterres. Naopak političtí zástupci Izraelců a Palestinců chyběli.