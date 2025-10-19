V Gaze vypukly boje. Izraelská armáda podle médií opětuje útok Palestinců

„Hamás provedl několik útoků za žlutou linií, čímž porušil příměří,“ sdělil podle serveru The Independent představitel izraelské armády. „Útoky zahrnovaly střelbu z RPG a dálkové ostřelování,“ dodal.
„Oba incidenty se odehrály v oblasti kontrolované Izraelem, východně od dohodou stanovené žluté linie. Jedná se o hrubé porušení příměří,“ uvedl.
Vysoký představitel Hamásu Izzat Al Risheq v neděli prohlásil, že palestinské hnutí zůstává odhodláno příměří dodržovat. Jeho opakované porušování má podle něj na svědomí Izrael.
Izraelská armáda v sobotu připustila, že za poslední týden zabila v Pásmu Gazy několik Palestinců, kteří podle ní překročili takzvanou žlutou linii, za kterou se izraelští vojáci podle dohody stáhli.
Izraelská vláda a palestinské teroristické hnutí Hamás se v podobném stylu už několik dní navzájem obviňují z porušování příměří, které začalo platit 10. října.
V pátek například izraelská armáda uvedla, že několik palestinských teroristů zahájilo palbu na izraelské vojáky v oblasti Rafáhu, přičemž nikdo nebyl zraněn.
Později uvedla, že téhož dne zasáhla jinou skupinu teroristů, kteří se přibližovali k vojákům v Chán Júnisu. Armáda bude podle svých slov pokračovat v operacích s cílem odstranit hrozby.
Hnutí Hamás se k nejnovějšímu útoku zatím nevyjádřilo. Americká diplomacie v noci na neděli uvedla, že má věrohodné informace o hrozícím útoku Hamásu proti palestinským civilistům, což hnutí popřelo.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v neděli ještě před zahájením izraelských úderů v Gaze prohlásil, že se válka chýlí ke konci. Podle serveru The Guardian ji navrhl pojmenovat jako „The War of Revival (Válka o znovuzrození)“.