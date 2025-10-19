V Gaze vypukly boje. Izraelská armáda podle médií opětuje útok Palestinců

  12:24
Izraelská armáda zaútočila v Pásmu Gazy poté, co se podle vyjádření svých představitelů stala terčem útoku Hamásu. Obě strany konfliktu se vzájemně obviňují z porušení dojednaného příměří. Na získání informací o hrozícím útoku Hamásu v noci na neděli upozornily Spojené státy americké.
Po pátečním uzavření příměří se z jihu Gazy vrací domů tisíce Palestinců. (11. října 2025) | foto: ČTK

Rukojmí, které propustil Hamás (13. října 2025)
„Hamás provedl několik útoků za žlutou linií, čímž porušil příměří,“ sdělil podle serveru The Independent představitel izraelské armády. „Útoky zahrnovaly střelbu z RPG a dálkové ostřelování,“ dodal.

„Oba incidenty se odehrály v oblasti kontrolované Izraelem, východně od dohodou stanovené žluté linie. Jedná se o hrubé porušení příměří,“ uvedl.

Vysoký představitel Hamásu Izzat Al Risheq v neděli prohlásil, že palestinské hnutí zůstává odhodláno příměří dodržovat. Jeho opakované porušování má podle něj na svědomí Izrael.

Izraelská armáda v sobotu připustila, že za poslední týden zabila v Pásmu Gazy několik Palestinců, kteří podle ní překročili takzvanou žlutou linii, za kterou se izraelští vojáci podle dohody stáhli.

Izraelská vláda a palestinské teroristické hnutí Hamás se v podobném stylu už několik dní navzájem obviňují z porušování příměří, které začalo platit 10. října.

V pátek například izraelská armáda uvedla, že několik palestinských teroristů zahájilo palbu na izraelské vojáky v oblasti Rafáhu, přičemž nikdo nebyl zraněn.

Později uvedla, že téhož dne zasáhla jinou skupinu teroristů, kteří se přibližovali k vojákům v Chán Júnisu. Armáda bude podle svých slov pokračovat v operacích s cílem odstranit hrozby.

Hnutí Hamás se k nejnovějšímu útoku zatím nevyjádřilo. Americká diplomacie v noci na neděli uvedla, že má věrohodné informace o hrozícím útoku Hamásu proti palestinským civilistům, což hnutí popřelo.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v neděli ještě před zahájením izraelských úderů v Gaze prohlásil, že se válka chýlí ke konci. Podle serveru The Guardian ji navrhl pojmenovat jako „The War of Revival (Válka o znovuzrození)“.

