Bez vody a elektřiny, jen prach a trosky. V Gaze je zpět na 200 tisíc Palestinců

„Modlím se k Bohu, aby zmírnil náš smutek a utrpení a lidé se mohli vrátit zpět do svých domovů – přestože jsou domy zničené,“ uvedl pro CNN obyvatel Gazy Ahmad Abu Watfa.
Dodává, že cítí obrovskou radost, i když ví, že ho pravděpodobně nečeká nic, co by mohl nazvat skutečným domovem.
Letecké záběry odhalují, že v oblasti se dnes nenachází téměř nic než trosky. Veškerá infrastruktura je pohřbená pod sutí. Záběry z města ukazují nespočet zcela zničených vícepodlažních budov a další roztrhané výbuchy. Celou oblast pokrývá šedý prach.
Další obyvatel Gazy, Majdi Fuad Mohammad Al-Khour, stojí uprostřed ruin něčeho, co kdysi bývalo jeho domem, a popisuje, že ve válce přišel o dvě děti i o prakticky veškerý majetek.
„Pracoval jsem od svých deseti let, teď je mi sedmdesát. Tento dům jsem stavěl čtyřicet let. Dnes už pracovat nedokážu – zdraví mi to nedovoluje. Kam mám jít? Moje žena je také nemocná a navíc oslepla,“ říká Al-Khour.
Izraelská armáda v pátek oznámila, že v Gaze nyní platí příměří a že se jednotky stahují v souladu s plánem schváleným izraelskou vládou. Lékařské týmy z nemocnice Al-Rantisi v Gaze se téhož dne vrátily do své budovy – jen aby zjistily, že je zcela zničená.
Na základě dohody o příměří začalo v pátek třídenní období pro propuštění rukojmích zadržovaných hnutím Hamás. V rámci dohody mají být propuštěny také téměř dva tisíce palestinských vězňů zadržovaných v Izraeli.
Snad už se vracíme natrvalo, doufá místní
Obyvatel města Beit Lahia, ležícího severně od Gazy, Sair Hikmat Subh popisuje, že je „unavený a má toho dost“, ale doufá, že se brzy vrátí domů. Právě balí svůj stan před cestou na sever.
Zkušenost ho však naučila být s nadějemi opatrný. „Ten stan už balím poněkolikáté, přesídlili mě snad dvacetkrát,“ vysvětluje. „Jsme ale samozřejmě rádi za odstranění zátaras. Chvála Bohu,“ dodává.
Mluvčí izraelské armády v pátek uvedl, že jednotky budou i nadále přítomné v různých oblastech Gazy, včetně Beit Hanoun, Beit Lahia a dalších, a varoval obyvatele, aby se těmto místům vyhýbali.
Poté, co Izrael na začátku války donutil většinu obyvatel severní Gazy opustit jejich domovy, jim během předchozího příměří v lednu na krátkou dobu povolil návrat do některých částí oblasti.
Pro většinu však tento návrat netrval dlouho – Izrael na začátku září, před pozemní invazí do města, opět nařídil úplnou evakuaci.
Izraelská armáda tehdy uvedla, že po evakuačním rozkazu opustilo město 640 tisíc lidí. Situace tu ale byla kritická už před ofenzivou – nefungovaly žádné nemocnice a existovalo jen několik míst, kde se lidé mohli ukrýt.
Tentokrát mluvčí izraelské armády uvedl, že lidé mohou cestovat z jihu na sever dvěma koridory – po pobřežní ulici Al-Rashid a po silnici Salah al-Din v centru pásma Gazy.