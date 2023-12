Představa Gazy bez nás je mylná, říká Hamás. Izrael ho chce zničit i bez podpory

„Jsme otevřeni diskusi o jakýchkoli nápadech nebo iniciativách, které by mohly ukončit (izraelskou) agresi a otevřít dveře k tomu, aby se udělal pořádek ... jak na Západním břehu, tak v Pásmu Gazy,“ řekl Haníja.

Z palestinského průzkumu veřejného mínění, který vyšel ve středu, vyplynulo, že podpora Hamásu u palestinské veřejnosti vzrostla. A to i v Pásmu Gazy, kde si izraelské letecké a pozemní útoky podle místních úřadů vyžádaly přes 18 600 životů, včetně žen a dětí. Uváděné počty nicméně není možné nezávisle ověřit a úřady v Gaze jsou pod kontrolou Hamásu.

Devadesát procent respondentů průzkumu by naopak uvítalo, kdyby dlouholetý, Západem podporovaný předseda strany Fatah a oficiální Palestinské samosprávy na Západním břehu Jordánu Mahmúd Abbás rezignoval.

Od představitelů administrativy amerického prezidenta Joea Bidena dříve zaznělo, že by poválečné Pásmo Gazy mohlo být sjednoceno se Západním břehem pod Palestinskou samosprávou jako předstupeň palestinské státnosti. Výsledky průzkumu však naznačují, že tuto vizi bude obtížné realizovat.

Od likvidace Hamásu neupustíme, říká Bibi

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ve středu uvedl, že Izrael neupustí od svého cíle zlikvidovat Hamás. Hodlá to dodržet navzdory mezinárodnímu tlaku, řekl při návštěvě věznice v jižním Izraeli. Armáda tam vyslýchá členy Hamásu, které zadržela v Gaze. Informoval o tom portál The Times of Israel.

„Budeme pokračovat až do konce, až do vítězství, až do likvidace Hamásu, a to i navzdory mezinárodnímu tlaku. Nic nás nezastaví,“ řekl Netanjahu. Podobně se ve středu podle agentury Reuters vyjádřil také izraelský ministr zahraničí Eli Kohen. „Izrael bude pokračovat ve válce proti Hamásu, s mezinárodní podporou, nebo bez ní,“ prohlásil.

Zároveň upozornil, že v tuto chvíli příměří není na pořadu dne. „Příměří v současné fázi je darem teroristické organizaci Hamás a umožnilo by jí vrátit se a ohrožovat obyvatele Izraele,“ varuje Kohen.

Netanjahuovo vyjádření přichází den poté, co na úskalí pokračujícího bombardování Pásma Gazy upozornil šéf Bílého domu. „Bezpečnost Izraele se může opírat o Spojené státy, ale právě teď má (Izrael) víc než Spojené státy. Má Evropskou unii, má Evropu, má většinu světa... Ale tuto podporu začíná ztrácet nevybíravým bombardováním, ke kterému dochází,“ řekl Biden.

Izrael válku zahájil v reakci na útok Hamásu na jižní Izrael ze 7. října, při kterém podle izraelských úřadů přišlo o život asi 1 200 lidí. Dalších zhruba 240 ozbrojenci unesli do Gazy. Část už propustili během týdenního příměří, které skončilo 1. prosince, a to výměnou za palestinské vězně zadržované v Izraeli. Více než 120 lidí je však stále v zajetí teroristů.