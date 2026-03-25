Prezident Ghany kritizuje Trumpa za přístup k černošské historii. Žádá reparace

  14:24aktualizováno  14:24
Ghanský prezident John Dramani Mahama v úterý během návštěvy Spojených států kritizoval americkou administrativu, která podle něho normalizuje vymazávání černošské historie. Zároveň varoval, že tento přístup může způsobit dominový efekt i mimo USA. Mahama chce ve středu v OSN předložit rezoluci označující transatlantický obchod s otroky za nejzávažnější zločin v dějinách lidstva.
Prezident Ghany John Dramani Mahama při slavnostním kladení věnců na počest obětí transatlantického obchodu s otroky, které se konalo u Národního památníku African Burial Ground v New Yorku. (24. března 2026) | foto: ČTK

Americká administrativa podle Mahamy od loňského návratu Donalda Trumpa do funkce začala více zasahovat do kulturních a historických institucí. Snaží se odstranit to, co označuje za protiamerickou ideologii.

Úřady kvůli tomu ruší expozice o otroctví, které podle Trumpa zdůrazňují negativní stránky americké historie. Vrací také sochy představitelů Konfederace, tedy států amerického Jihu, které během občanské války bojovaly za zachování otroctví. Obhájci občanských práv varují, že tyto kroky mohou zvrátit desetiletí společenského pokroku.

Mahama zároveň kritizoval omezování výuky o dějinách otroctví a rasismu ve školách. Podle něj instituce přestávají učit pravdu o otroctví, segregaci a rasismu a úřady čím dál častěji zakazují knihy s touto tematikou.

Mluvčí Bílého domu v reakci na Mahamova slova agentuře Reuters sdělil, že Donald Trump udělal pro Afroameričany více než kterýkoli jiný prezident. Připomněl také volby v roce 2024, v nichž Trump získal výraznou podporu mezi černošskými voliči, zejména mezi muži.

Mahama amerického prezidenta kritizoval již v minulosti za jeho nepravdivá tvrzení o genocidě bělochů a zabírání jejich půdy v Jihoafrické republice. Trumpova slova Mahama označil za urážlivá vůči Afričanům.

Ghanský prezident do New Yorku přicestoval kvůli dnešnímu vystoupení na Valném shromáždění OSN, kde chce předložit svůj návrh rezoluce označující transatlantický obchod s otroky za nejzávažnější zločin v dějinách lidstva.

Návrh vyzývá členské státy OSN k zahájení dialogu o reparacích, včetně oficiálních omluv hlav států, vrácení odcizených artefaktů a finanční kompenzace. Dále požaduje záruku, že se podobné křivdy nebudou opakovat.

Rezoluci podporují státy Africké unie a Karibského společenství i další země včetně Brazílie. Část západních politiků ale odmítá už samotnou debatu o reparacích a argumentuje tím, že jejich země v současnosti nemohou nést odpovědnost za historické křivdy.

Ghanský ministr zahraničí Samuel Ablakwa uvedl, že Evropská unie a Spojené státy návrh nepodpoří. Mise Evropské unie a USA při OSN na žádost agentury Reuters o komentář zatím nereagovaly.

