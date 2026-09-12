12. září 2026 15:22, aktualizováno 15:22
Je libo se nechat pohřbít v rybě nebo injekční stříkačce? Rakve vyprávějí příběhy
V Ghaně může i rakev vyprávět příběh člověka, který v ní spočine. Hudebník odpočívá v obří kytaře, učitel v peru a rybář třeba v kánoi. Figurativní rakve tam nejsou jen bizarní kuriozitou, ale osobitým způsobem, jak se rozloučit se zesnulým – a zároveň mu ještě naposledy vzdát hold tím, co ho za života nejvíc vystihovalo. Někdo je schopen zvolit injekční stříkačku pro zesnulého lékaře.
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