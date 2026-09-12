Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Je libo se nechat pohřbít v rybě nebo injekční stříkačce? Rakve vyprávějí příběhy

Autor: ,
  15:22aktualizováno  15:22
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Truhlář Lawrence Anang pózuje v Akkře u rakve ve tvaru injekční stříkačky,...

Truhlář Lawrence Anang pózuje v Akkře u rakve ve tvaru injekční stříkačky, kterou si objednali pozůstalí zesnulého lékaře. (17. srpna 2026) | foto: OLYMPIA DE MAISMONT / AFP / AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Rybí fantazijní rakev od truhláře Erica Kpakpa Adoteyho je vystavena u silnice...
Truhlář Eric Adotey Kpakpo pózuje ve své dílně v Akkře u rakve ve tvaru kraba,...
Rakev ve tvaru lva pro zesnulého náčelníka stojí u truhlářské dílny Erico v...
Truhlář Eric Adotey Kpakpo a jeho spolupracovníci nesou v dílně Erico v Akkře...
18 fotografií
V Ghaně může i rakev vyprávět příběh člověka, který v ní spočine. Hudebník odpočívá v obří kytaře, učitel v peru a rybář třeba v kánoi. Figurativní rakve tam nejsou jen bizarní kuriozitou, ale osobitým způsobem, jak se rozloučit se zesnulým – a zároveň mu ještě naposledy vzdát hold tím, co ho za života nejvíc vystihovalo. Někdo je schopen zvolit injekční stříkačku pro zesnulého lékaře.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Je libo se nechat pohřbít v rybě nebo injekční stříkačce? Rakve vyprávějí příběhy

Truhlář Lawrence Anang pózuje v Akkře u rakve ve tvaru injekční stříkačky,...

ONLINE: Bohemians - Slovácko 1:0, hosté v deseti, početní převahy využívá Almási

Útočník Filip Horský ze Slovácka vede míč v utkání proti Bohemians.

ONLINE: Zbrojovka - Artis 1:0, v úvodu brněnského derby otevírá skóre Vaníček

Hráči brněnské Zbrojovky se radují z gólu Antonína Vaníčka v brněnském derby s...

Úhel pohledu

Jedno procento, dvě procenta… pět procent. Nakupovat, vyzbrojovat, jen abychom plnili závazek?

ilustrační snímek

Vuelta ONLINE: Královská etapa v úžasném tempu, Carapaz rozpoutal boj mezi favority

Drobná skupina s hlavními favority ve 20. etapě cyklistické Vuelty se oddělila...

Jen každý desátý Čech neplánuje do třiceti samostatné bydlení, říká průzkum

ilustrační snímek

Ignorovali judikaturu? Tři členové jednoho soudního senátu čelí kárnému řízení

ilustrační snímek

Nepodporujte Sportovce roku, žádá po NSA ministr Šťastný. Vadí mu kroky Dusíka

Na ministerstvo financí k jednání s Alenou Schillerovou o rozpočtu na příští...

Marika Gombitová slaví sedmdesátiny. Zpívat nepřestala ani po vážné autonehodě

Marika Gombitová na archivním snímku a fotce pro magazín Eva z roku 2026

Dálnici D11 zastavila hromadná nehoda. Komplikace jsou v obou směrech

ilustrační snímek

Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu

Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...

Je to sabotáž, míní úřady po nálezu, který zavinil vykolejení vlaku ve Francii

Vykolejený vlak stojí u francouzské obce Cléon mezi městy Rouen a Caen. (11....

Rád bych viděl Irsko sjednocené, nechci ale dělat problémy, řekl Trump v Dublinu

Amerického prezidenta Donalda Trumpa vítá irský premiér Micheál Martin v sídle...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.