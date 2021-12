Pomocnice predátora. Dcera mediálního magnáta s českými kořeny dožije zřejmě za mřížemi

Obětem Jeffreyho Epsteina se dostane alespoň symbolického zadostiučinění. Porota totiž ve středu shledala vinnou jeho dlouholetou partnerku a spolupracovnici Ghislaine Maxwellovou. Dceři britského mediálního magnáta s československými kořeny hrozí až 40 let.

Maxwellová mezi lety 1994 a 2005 s Epsteinem udržovala střídavě milenecký a pracovní poměr. Její hlavní rolí bylo „rekrutování“ jeho budoucích sexuálních obětí, zpravidla mladých dívek před dosažením plnoletosti. Všechny z nich Maxwellovou popsaly jako velmi charismatickou, zdánlivě empatickou ženu, jejíž přítomnost jim dodávala odvahu být s Epsteinem o samotě i na velmi odlehlých místech, jako byl jeho ostrov v Karibiku či ranč v Novém Mexiku.

Právě za tyto služby Maxwellová podle žaloby od Epsteina obdržela víc než 30 milionů dolarů (663 milionů korun). Na její účet je usvědčený sexuální predátor postupně převáděl mezi lety 1999 a 2007. Maxwellová se ale podle některých výpovědí též osobně účastnila sexuálního zneužívání – konkrétně se mělo jednat o erotické „masáže“, které vedly k pohlavnímu styku mezi Epsteinem a dívkami.

Usvědčení prominentky Maxwellové má nepříjemný dopad i na britskou královskou rodinu. Bratr následníků trůnu princ Andrew totiž s Epsteinem a jeho společnicí udržoval velmi blízké styky a podle jedné z obětí Virginie Giuffreové ji měl opakovaně zneužít v době, kdy jí bylo 17 let. Sám Andrew se k záležitosti vyjádřil v interview pro televizi BBC před dvěma lety, v jehož důsledku ho královna Alžběta zbavila všech oficiálních královských povinností.

Sám Epstein se už před soud nedostane, v roce 2019 spáchal ve své cele sebevraždu. Vzhledem k jeho blízkým vztahům s Andrewem, ale také s prezidenty Billem Clintonem a Donaldem Trumpem, se záhy rozšířily konspirační teorie hlásající, že se ve skutečnosti jednalo o vraždu. To je však vzhledem k tomu, jak přísně byl střežen, prakticky nemožné.

Na rozdíl od Epsteina Maxwellová nikdy v minulosti trestána nebyla. Narodila se do vysoce prominentní rodiny miliardáře Roberta Maxwella, jehož mediální impérium bývá přirovnáváno k tomu, které později vybudoval Australan Ruppert Murdoch. Coby nejmladší ze sedmi dětí byla zpravidla popisována jako otcova oblíbenkyně, které bylo doma vše dovoleno. Byla to právě ona, kdo se po jeho boku objevoval na společenských akcích.

Po Maxwellově smrti na jachtě, která nesla příznačné jméno Lady Ghislaine, se Maxwellová odstěhovala do New Yorku, kde záhy poznala Epsteina. Jejich první kriminální aktivity jsou doloženy v roce 1994. Od počátečního osahávání jednotlivých dívek poměrně rychle přešly k sexuálnímu zneužívání na sériové bázi. Potvrzeno je minimálně 36 obětí (z nichž některým bylo pouhých 14 let), ale neoficiální odhady sahají až ke stovkám.

Jako první nahlásily kriminální pár na policii dvě mladé sestry – Annie a Maria Farmerovi – v roce 1996. Vyšetřování však nevedlo nikam, a to i přesto, že o případu byla informována FBI. Pravdu o prominentním páru se pak pokusily dostat na světlo ještě jednou prostřednictvím článku v časopise Vanity Fair v roce 2002. Redaktor však jakoukoli zmínku o jejich příběhu z textu vymazal. Zadostiučinění se Farmerovým dostalo až v roce 2019, kdy jim věnovala pozornost přední americká média, včetně deníku The New York Times. Mladší sestra Annie Farmerová svědčila jako svědek v procesu s Maxwellovou, kde jako jediná uvedla své pravé jméno.