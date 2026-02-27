Dohoda počítá se „zánikem všech fyzických bariér“ mezi Španělskem a Gibraltarem. Zaniknout tak má hraniční přechod známý ve španělštině jako La Verja, který se stal symbolem komplikovaných vztahů mezi Španělskem, Británií a Gibraltarem.
Madrid si totiž dlouhodobě nárokuje svou suverenitou nad cípem Pyrenejského poloostrova, což Británie odmítá. Opatření však výrazně ulehčí především pohyb velkého počtu přeshraničních pracovníků, kteří z Andalusie dojíždějí za prací na britské území.
Gibraltar se nestane součástí schengenského prostoru. V jeho přístavech a na letišti tak budou kontroly jak místní, tak španělské policie s mírnějším režimem pro britské vojáky. Gibraltar bude navíc sdílet se Španělskem jména žadatelů o pobyt na britském území a Madrid bude moci vetovat udělení povolení z diplomatických či bezpečnostních důvodů.
Gibraltar se podle dohody stane součástí celní unie s EU. Dohoda také zaručuje pro přeshraniční pracovníky stejné zacházení jako s britskými občany. V případě některých zločinů bude smět španělská či gibraltarská policie pronásledovat podezřelé přistižené při činu za hranici, na území druhého státu.
„Dohoda jasně stanovuje, že se nijak netýká suverenity a chrání britskou autonomii nad klíčovými vojenskými zařízeními,“ uvedlo britské ministerstvo zahraničí, podle kterého dohoda zajišťuje větší stabilitu Britům žijícím na tomto území. Podle španělské diplomacie je dohoda „zásadním krokem k sdílenému prostoru prosperity, spolupráce a důvěry“.
Status Gibraltaru patřil k nevyřešeným otázkám po odchodu Británie z Evropské unie v roce 2020. Politickou shodu nad dohodou se podařilo nalézt v červnu a nyní začíná její ratifikace. Smlouva by mohla začít platit v prozatímním režimu 10. dubna, napsala agentura AFP s odkazem na prohlášení britské a gibraltarské správy. Jelikož Španělsko není oficiálním signatářem dohody, jeho parlament o smlouvě hlasovat nebude.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz