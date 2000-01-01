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V současných vedrech hledají lidé po celém světě místa, kde se zchladit. Vyráží na koupaliště, do bazénů, nebo k moři. V Kalifornii existuje jedna pozoruhodná pláž, kde se místo písku pod nohama třpytí miliony hladkých barevných kamínků, které vypadají jako drahokamy. Vznikla přitom ze skládky. Jak se z Glass Beach stalo jedno z nejnavštěvovanějších míst turisty a fotografy? Podívejte se v naší fotogalerii.
Autor: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia
Pláž leží u města Fort Bragg na severním pobřeží Kalifornie.
Autor: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia
Ve skutečnosti ji tvoří tři pláže, přičemž veřejnosti je přístupná hlavně Glass Beach č. 3 v rámci státního parku MacKerricher. Ještě ve 20. století tady ale nikdo neobdivoval její krásu.
Autor: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia
Místní obyvatelé sem naopak desítky let vozili odpad a do oceánu vyhazovali lahve, keramiku, staré spotřebiče i auta. Teprve v roce 1967 úřady skládku uzavřely a začaly pobřeží čistit.
Autor: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia
A pak se dostala ke slovu příroda. Nekonečné nárazy pacifických vln postupně obrousily ostré kusy skla a keramiky, odstranily hrany a proměnily odpad v hladké barevné úlomky připomínající šperky.
Autor: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia
Zelené a jantarové odstíny pocházejí hlavně ze starých lahví od piva a limonád, bílé kousky zase z okenního skla nebo sklenic.
Autor: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia
Největší problém dnešní Glass Beach ale paradoxně představují právě její návštěvníci. Sbírání sklíček je zakázané, přesto si mnoho turistů odnáší barevné suvenýry domů.
Autor: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia
Glass Beach leží u města Fort Bragg na severním pobřeží Kalifornie. Na neobvyklé pláži najdete místo písku miliony barevných sklíček.
Autor: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia
Glass Beach leží u města Fort Bragg na severním pobřeží Kalifornie. Na neobvyklé pláži najdete místo písku miliony barevných sklíček.
Autor: Tayfun Coskun/ANADOLU AGENCY/Anadolu via AFP/Profimedia
Glass Beach leží u města Fort Bragg na severním pobřeží Kalifornie. Na neobvyklé pláži najdete místo písku miliony barevných sklíček.
Autor: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia
Glass Beach leží u města Fort Bragg na severním pobřeží Kalifornie. Na neobvyklé pláži najdete místo písku miliony barevných sklíček.
Autor: Tayfun Coskun/ANADOLU AGENCY/Anadolu via AFP/Profimedia
Glass Beach leží u města Fort Bragg na severním pobřeží Kalifornie. Na neobvyklé pláži najdete místo písku miliony barevných sklíček.
Autor: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia
Glass Beach leží u města Fort Bragg na severním pobřeží Kalifornie. Na neobvyklé pláži najdete místo písku miliony barevných sklíček.
Autor: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia
Glass Beach leží u města Fort Bragg na severním pobřeží Kalifornie. Na neobvyklé pláži najdete místo písku miliony barevných sklíček.
Autor: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia
Glass Beach leží u města Fort Bragg na severním pobřeží Kalifornie. Na neobvyklé pláži najdete místo písku miliony barevných sklíček.
Autor: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia