Letošní říjen byl třetím nejteplejším za dobu měření, uvedl Copernicus

Letošní říjen byl třetím nejteplejším desátým měsícem roku od začátku záznamů unijní služby Copernicus. Vyšší průměrné teploty byly v říjnu jen v letech 2024 a 2023. Letos v říjnu byla průměrná teplota o 1,55 stupně vyšší než v předindustriální éře.
Za období od listopadu loňského roku do letošního října byla průměrná teplota vyšší o 1,5 stupně ve srovnání s předindustriální dobou. Státy, které se přidaly k pařížské dohodě o klimatu z roku 2015, se zavázaly, že se budou snažit udržet nárůst průměrných teplot do 1,5 stupně. Jedná se však o dlouhodobý cíl.

„Nacházíme se v desetiletí, kdy s vysokou pravděpodobností bude překročena hranice oteplení o 1,5 stupně, což zdůrazňuje zrychlující se tempo klimatických změn a naléhavou potřebu jednat. I když rok 2025 nemusí být nejteplejším rokem, je téměř jisté, že se zařadí mezi tři nejteplejší,“ uvedla Samantha Burgessová z Evropského centra pro střednědobé předpovědi počasí.

Podle záznamů služby Copernicus byly teplejší říjny jen v letech 2024 a 2023. Oproti roku 2024 byla letos průměrná říjnová teplota nižší o 0,11 stupně.

Výrazně nadprůměrné teploty byly letos v říjnu zejména na severu a jihozápadě Evropy. Mimo evropský kontinent se nadprůměrné hodnoty projevily především v severovýchodní Kanadě, oblasti Severního ledového oceánu a ve východní Antarktidě.

Naopak chladnější počasí než obvykle zaznamenaly regiony jižního a východního Ruska, Mongolska, východního Kazachstánu a severní Číny.

V Arktidě se průměrný rozsah mořského ledu snížil o 12 procent, což představuje osmou nejnižší hodnotu pro měsíc říjen.

Vyšší vlhkost letos v říjnu zaznamenaly země jihovýchodní Evropy a západní pobřeží Turecka. Naproti tomu výrazné sucho postihlo Pyrenejský poloostrov, severní Itálii, Island a severovýchodní část Evropy.

Služba Copernicus Climate Change Service (C3S), kterou jménem Evropské komise realizuje Evropské centrum pro střednědobé předpovědi počasí, pravidelně vydává měsíční klimatické bulletiny. V nich informuje o změnách globální teploty vzduchu při povrchu, pokrytí moří ledem a hydrologických proměnných.

