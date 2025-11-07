Letošní říjen byl třetím nejteplejším za dobu měření, uvedl Copernicus

Za období od listopadu loňského roku do letošního října byla průměrná teplota vyšší o 1,5 stupně ve srovnání s předindustriální dobou. Státy, které se přidaly k pařížské dohodě o klimatu z roku 2015, se zavázaly, že se budou snažit udržet nárůst průměrných teplot do 1,5 stupně. Jedná se však o dlouhodobý cíl.
„Nacházíme se v desetiletí, kdy s vysokou pravděpodobností bude překročena hranice oteplení o 1,5 stupně, což zdůrazňuje zrychlující se tempo klimatických změn a naléhavou potřebu jednat. I když rok 2025 nemusí být nejteplejším rokem, je téměř jisté, že se zařadí mezi tři nejteplejší,“ uvedla Samantha Burgessová z Evropského centra pro střednědobé předpovědi počasí.
Podle záznamů služby Copernicus byly teplejší říjny jen v letech 2024 a 2023. Oproti roku 2024 byla letos průměrná říjnová teplota nižší o 0,11 stupně.
Výrazně nadprůměrné teploty byly letos v říjnu zejména na severu a jihozápadě Evropy. Mimo evropský kontinent se nadprůměrné hodnoty projevily především v severovýchodní Kanadě, oblasti Severního ledového oceánu a ve východní Antarktidě.
Naopak chladnější počasí než obvykle zaznamenaly regiony jižního a východního Ruska, Mongolska, východního Kazachstánu a severní Číny.
V Arktidě se průměrný rozsah mořského ledu snížil o 12 procent, což představuje osmou nejnižší hodnotu pro měsíc říjen.
Vyšší vlhkost letos v říjnu zaznamenaly země jihovýchodní Evropy a západní pobřeží Turecka. Naproti tomu výrazné sucho postihlo Pyrenejský poloostrov, severní Itálii, Island a severovýchodní část Evropy.
Služba Copernicus Climate Change Service (C3S), kterou jménem Evropské komise realizuje Evropské centrum pro střednědobé předpovědi počasí, pravidelně vydává měsíční klimatické bulletiny. V nich informuje o změnách globální teploty vzduchu při povrchu, pokrytí moří ledem a hydrologických proměnných.