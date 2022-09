Jindřich Forejt popisuje cestu nového krále na trůn. Charles by měl uvažovat nad změnou jména, říká

Lidovky.cz: Co bude bezprostředně následovat po smrti Jejího Veličenstva na skotském zámku Balmoral?

Monarchie je mechanismus, který funguje neustále. Tiše, hladce, bez komplikací a možná kolikrát i nepozorovaně. Je to zároveň mechanismus, který běží v každé situaci a na každou situaci je také připraven. Královna Alžběta II. za svého života udělala vše pro to, aby chvíle jejího odchodu byla zvladatelná, důstojná a aby odpovídala postavení britské monarchie. Její pohřeb je připraven jako máloco, tedy takřka perfektně. U lůžka, kde došlo k odchodu, měl samozřejmě být i následník trůnu.