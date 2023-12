Google představil svůj nový model umělé inteligence Gemini. Dokáže zpracovat i fotografie a videa

Model Gemini dokáže kromě textu zpracovávat rovněž informace z fotografií a videí. Google bude nový model do svých produktů nasazovat postupně, jeho méně sofistikované verze s označeními Nano a Pro již nyní začlení do svého chatovacího systému Bard a do svých telefonů Pixel 8 Pro, napsala agentura AP.

Bard by se měl podle firmy díky novému modelu stát intuitivnějším a zlepšit se při plnění úkolů, které zahrnují plánovaní. Největší pokroky by nicméně měly přijít až začátkem příštího roku, kdy firma využije model Gemini Ultra ke spuštění systému Bard Advanced, píše AP.

Model Gemini bude zpočátku fungovat pouze v angličtině, firma nicméně podle AP ujistila novináře, že tato technologie časem nebude mít problém se zvládáním jiných jazyků. Model bude časem rovněž zakomponován do internetového vyhledávače společnosti Google, který je nejpoužívanější na světě.