Gorila je teď Ficovou kauzou. Obří korupční aféra ožila, reaguje slovenský tisk na odposlechy

Bratislava Obří politická korupční aféra na Slovensku z doby před více než deseti let ožila. Píší to ve čtvrtek slovenské noviny po úniku odposlechů ze schůzek šéfa finanční skupiny Penta Jaroslava Haščáka s politiky a úředníky, na kterých podle záznamu přebírali provize za privatizaci podniků i informace o politickém zákulisí.

Listy připomenuly, že jediným z nyní aktivních politiků, který se v odposlouchávaném bytě s Haščákem setkal, byl tehdejší opoziční politik, předseda strany Směr-sociální demokracie a pozdější trojnásobný premiér Robert Fico. Nahrávka podle tisku potvrzuje obsah dokumentů popisujících zmíněné schůzky Haščáka, které někdo zveřejnil na internetu už v roce 2011.



„Gorila popisuje obrovskou korupci, ke které mělo docházet v roce 2006 za druhé vlády Mikuláše Dzurindy, ale vrásky na čele může dělat i předsedovi Směru Robertu Ficovi,“ napsal nejčtenější slovenský list Nový čas. Dodal, že Fico zmíněnou korupční aféru s názvem Gorila označoval za kauzu Dzudindovy vlády.

„Kromě obsahu rozhovorů je Gorila děsivá i pro svůj věk, má 15 let. Od zveřejnění přepisu uplynulo téměř osm let a stát, který měla většinou pod kontrolou vláda Směru, ji pořádně nevyšetřil, ignoroval, nebo odstavil ty, co o její vyšetření usilovali,“ uvedl deník Sme.

Podle listu Pravda z přepisů rozhovorů ale nevyplývá nic, co by Fica usvědčovalo z korupčního chování. Dodal, že pokud je záznam pravdivý, největší Ficova vina je, že na schůzku s Haščákem do odposlouchávaného bytu šel. „Na celé Gorile je ovšem nejděsivější to, že finanční žraloky nikdo sice nevolil, a proto nemají ani žádnou legitimitu, ale navzdory tomu se různými pokutními způsoby pokoušejí ovlivňovat chod státu,“ napsala Pravda.

List Denník N naopak soudí, že Gorila je v současnosti zejména Ficovou kauzou. „Slyšíme ho, jak hovoří s Haščákem. Slyšíme jeho bývalého tajemníka Františka Határa, jak hovoří o černých penězích pro Směr. Slyšíme jak se radí, konzultují své plány. Robert Fico a Jaroslav Haščák z Penty,“ dodal.