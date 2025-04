O plánovaném prodeji píše bulvární deník Bild s odkazem na katalog nemovitostí Sotheby’s. Přestože cena nebyla zveřejněna, podle Bildu se odhaduje na 15 až 18 milionů eur.

Luxusní dům má doškovou střechu a nachází se přímo na pláži na čtvrtém největším ostrově Německa.

Postavený byl v roce 1937 a je „unikátním klenotem“ s úchvatným výhledem na moře, uvádí Sotheby’s. Nemovitost o rozloze 200 metrů čtverečních má mimo jiné tři ložnice a tři koupelny.

Celá nemovitost se rozkládá na ploše 7 755 metrů čtverečních.

Dům nechala postavit Göringova manželka Emmy, divadelní herečka, v polovině 30. let podle návrhu mnichovského architekta Otto Heilmanna. Göring se sem nastěhoval v létě 1937.

Adolf Hitler (vlevo) coby kmotr malé Eddy, dcery Hermanna a Emmy Göringových (4. listopadu 1938)

Po válce dům několikrát změnil majitele. V roce 1958 ho koupila rodina obuvníka Birkenstocka za 60 tisíc marek. „Naše babička i matka to tu milovaly,“ řekl později filmař Philipp Birkenstock s tím, že on a jeho sourozenci zde trávili prázdniny téměř 40 let.

Birkenstockovi dědicové se v roce 2019 rozhodli dům prodat. Za 12 milionů eur. V posledních letech prošel rozsáhlou renovací, historické artefakty jako původní parkety či krb byly zrekonstruovány.

Dům je památkově chráněný a má velký kulturní a historický význam, píše Sotheby’s.

Hermann Göring byl po Hitlerovi druhý nejvýše postavený muž nacistické říše. Za své zločiny byl v norimberském procesu odsouzen k trestu smrti. Než však došlo k vykonání rozsudku, spáchal Göring 15. října 1946 sebevraždu spolknutím kapsle kyanidu draselného.