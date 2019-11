Greta by měla sedět ve škole, a ne dávat světu rady, tvrdí španělský expremiér

Konference se koná příští měsíc v Madridu, kam byla přeložena z Chile kvůli tamním protivládním demonstracím.

„Ve vší úctě k jejím dobrým záměrům, nevěřím, že tato dívka je s to říkat světu s vážností, jak zlepšit životy lidí,“ prohlásil Aznar v pondělí na univerzitě ve městě Pozuelo de Alarcón nedaleko Madridu. „Ta dívka by měla být ve škole,“ dodal španělský premiér z let 1996 až 2004.



Zprávy kolem Gretina přesunu přes Atlantik označil Aznar za „show“. „Můžeme ji přivézt, a když se jí nelíbí letadlo, protože kontaminuje životní prostředí, můžeme najmout loď,“ uvedl pravicový expremiér, který tak podle španělských médií kritizoval nynější španělskou vládu.

Španělská ministryně pro životní prostředí Teresa Riberaová totiž v pátek na twitteru švédské aktivistce nabídla pomoc s cestou do Evropy. „Milá Greto, bylo by skvělé mít Tě v Madridu,“ napsala Riberaová. Thunbergovou pochválila za její aktivity i za „otevírání myslí“ lidí.

Dear Greta, it would be great to have you here in #Madrid. You've made a long journey and help all of us to raise concern, open minds and enhance action. We would love to help you to cross the Atlantic back. Willing to get in contact to make it posible. https://t.co/hwuY1NtWSR