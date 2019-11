Greta míří zpátky do Evropy. Přes Atlantik se dostane opět na palubě ekologické jachty

„S nadšením mohu říct, že to snad zvládnu na COP25 (Konference OSN o změně klimatu 2019) v Madridu. Dostala jsem nabídku odcestovat z Virginie na 15 metrů dlouhém katamaránu La Vagabonde,“ napsala v pondělí na Twitter ekologická aktivistka Greta Thunbergová. „Vyplujeme do Evropy zítra ráno!“



So happy to say I'll hopefully make it to COP25 in Madrid.

I’ve been offered a ride from Virginia on the 48ft catamaran La Vagabonde. Australians @Sailing_LaVaga ,Elayna Carausu & @_NikkiHenderson from England will take me across the Atlantic.

We sail for Europe tomorrow morning! pic.twitter.com/qJcgREe332