Stojím za Gazou, vzkázala Thunbergová na Instagramu světu

Week 270. Today we are striking in solidarity with Palestine and Gaza. The world needs to speak up and call for an immediate ceasefire, justice and freedom for Palestinians and all civilians affected.



Here are some accounts where you can find more information about the situation and how you can help:

@medicalaidpal

@palestinianyouthmovement

@combatantsforpeace

@ifnotnoworg

@jewishvoiceforpeace

@activestills

@palestinianmedicalreliefsoc

@cjnvgram

@btselem

@standing.together.english

@adalahjusticeproject

@al_haq_organisation

@adalah.legal.center

@palestinespeaks



#FreePalestine #IStandWithPalestine #StandWithGaza #FridaysForFuture