Už nikdy si nekoupí oblečení, nepoletí letadlem. Greta ušla dlouhou cestu, od neděle je plnoletá

Praha Greta Thunbergová v neděli oslavila osmnácté narozeniny. Plnoletá aktivistka již dva roky se vší vervou bojuje za klima, stala se světově známou osobností, ale i hromosvodem nenávisti. Kritiku bere s nadhledem. Co už má za sebou a jaké budou její další kroky?

Klimatická aktivistka Greta Thunbergová se v minulém říjnu po roční pauze vrátila do školy. V šíření své agendy za okamžité akce proti globálnímu oteplování ale nepolevila. Situaci stockholmské rodačce nicméně značně zkomplikovala koronavirová krize.

Thunbergová se proto pustila do virtuálního aktivismu – během loňska organizovala online protesty a crowdfundingové sbírky. Nadto se osobně setkávala s politickými předáky a vybízela je k důraznějším krokům v boji s klimatickou krizí.

Dále Švédka přispěla milionovými částkami, které získala od světových organizací, na pomoc při vypořádávání se s nemocí covid-19. „Když nastane krize, musíme měnit své chování a adaptovat se na nové podmínky pro dobro společnosti,“ pronesla Greta při jedné z prvních online stávek v březnu.

„Klimatickou krizi by lidé měli brát se stejnou vážností jako koronavirovou pandemii,“ uvedla v červnu podle britského serveru BBC.

Efekt Grety Thunbergové

Rok 2020 znamenal změnu rétoriky v politických kruzích směrem k udržitelnému rozvoji. Evropská unie uzavřela Zelenou dohodu (Green New Deal), nově zvolený šéf Bílého domu Joe Biden oznámil směřování země k uhlíkové neutralitě do roku 2050, jeho čínský protějšek Si Ťin-pching zamýšlí dosáhnout téhož cíle o deset let později. K podobným činům se dále uvolily Japonsko, Jižní Korea, Kanada či státy severní Afriky.



Podle odborníků tento vývoj zčásti způsobil tzv. „efekt Grety Thunbergové“. Švédská aktivistka společně s dalšími ekologickými organizacemi byla podle nich schopna svým výrazným působením rozproudit debatu o klimatické krizi, tím mobilizovat veřejnost a podnítit politickou reprezentaci k činům, uvádí britský deník BBC.

Samotná Thunbergová však se současnou situací spokojena není. Snahy lídrů v červnovém rozhovoru pro britskou BBC označila za „prázdná slova“.

Dlouhodobé cíle podle ní nejsou k ničemu, pokud velmoci neprovedou zásadní změny okamžitě. „Dělat to nejlepší, co můžeme, není dostatečné, musíme učinit zdánlivě nemožné,“ řekla mladá Švédka. „Je to na vás i na mně, jelikož nikdo jiný to za nás nevyřeší,“ zněla její výzva. Současná pandemie podle ní dokazuje, že podstatných změn jsou lidé schopni.

Další kroky

Své osmnácté narozeniny oslavila Thunbergová s obvyklým cynismem. Na Twitteru poděkovala za blahopřání a utrousila ironickou poznámku na konto konspiračních teoretiků. „Dnes v noci mě hledejte v místní hospodě, budu odhalovat všechna temná tajemství o klimatu, konspirace ohledně školních stávek a zlých manipulátorů, kteří mě už nadále neovládají!“ vtipkovala v den narozenin Thunbergová.

V nedělním rozhovoru švédská aktivistka zopakovala, že kvůli dopadu na klima odmítá využívat leteckou dopravu a dále ohlásila, že si již nikdy nekoupí žádné nové oblečení. „Mám spoustu přátel, kteří mají oblečení hodně. Myslím, že mi nějaké půjčí, nebo mi věnují to vyřazené,“ prohlásila oslavenkyně v rozhovoru s britským listem The Sunday Times.

Zároveň zdůraznila, že nikoho nezamýšlí soudit, pouze chce jít příkladem. „Nikomu neříkám, jak má žít,“ uvedla Thunbergová. „Existuje však riziko, že budete kritizováni a nikdo vás nebude brát vážně, když budete o těchto věcech mluvit, a pak se budete chovat jinak,“ dodala Švédka.

Své kroky do budoucna Thunbergová zatím neprozradila. V rozhovoru naznačila, že nehodlá zůstat na místě, ale chce pokračovat ve svých dosavadních činnostech. Média spekulují o možném politickém působení, na které má nyní dostatečný věk.

Hvězda aktivistů

Přítomnost švédské klimatické aktivistky média poprvé zaznamenala v srpnu roku 2018, kdy jako patnáctiletá studentka začala organizovat lokální protesty před švédským Riksdagem. Popularita akcí rostla a postupně se převtělily v tzv. školní stávky pro klima („Fridays For Future“), které se staly celosvětovým trendem. Zúčastnilo se jich přes 3,6 milionu lidí ze 169 zemí, uvádí Thomson Reuters Foundation News.

Thunbergová od konce roku 2018 veřejně vystupuje na událostech světového formátu, mnohokrát promlouvala v Evropském parlamentu či na summitech Organizace spojených národů a zúčastnila se nespočtu protestů ve všech koutech planety.

Do dějin se zapsal její emotivní projev z předloňského roku ve Spojených státech, kam demonstrativně doplula z Británie speciální lodí šetrnou k životnímu prostředí. „Ukradli jste mi sny a dětství vašimi prázdnými slovy,“ opřela se Gréta do politických elit na summitu OSN v New Yorku. „Jak se opovažujete?“ tázala se třesoucím se hlasem.

Působení bojovnice za klima bylo tak výrazné, že ji v roce 2019 časopis Time označil jako nejmladší osobnost roku v historii, byla dvakrát nominována na Nobelovu cenu a získala mnoho dalších ocenění včetně stipendia Královské skotské geografické společnosti.

Slávu Švédky doprovází i výrazná kritika. Konservativní a pravicoví politici Thunbergovou označují za „guru apokalypsy“, odpůrci poukazují na psychické problémy, které dívku provází, a vznikají alternativní teorie o motivacích jejích snah.