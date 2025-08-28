Dánsko si předchází Gróňany. Omluvilo se za nasazování antikoncepce tamním ženám

Dánská premiérka Mette Frederiksenová se poprvé v historii země omluvila grónským ženám, kterým od 60. let lékaři podporovaní dánskou vládou nasazovali antikoncepci. Nitroděložní tělíska některým z nich aplikovali i bez jejich vědomí a proti jejich vůli.
Dánská premiérka Mette Frederiksenová s grónským premiérem Jensem-Frederikem Nielsenem (27. dubna 2025)

Přístav Sissimut v Grónsku
Voliči v Grónsku v úterý vybírali nové složení parlamentu (11. března 2025)
Dánská premiérka Mette Frederiksenová (9. ledna 2025)
Grónsko pracuje na utužení vztahů s Dánskem. (27. dubna 2025)
O této rozsáhlé antikoncepční kampani veřejnost poprvé informoval investigativní podcast Dánského rozhlasu v roce 2022. Od roku 1966 nasadili lékaři po nařízení dánských úřadů tisícům grónských žen a dívek nitroděložní tělíska. Tato politika, jejímž cílem bylo zastavit rychlý populační růst v Grónsku, zasáhla dívky již od věku 13 let.

„Chtěla bych se omluvit dívkám a ženám, které se staly obětí znevýhodňování kvůli tomu, že jsou Gróňanky. Za to, že musely zažít fyzickou i psychickou újmu. Za to, že jsme je zklamali,“ uvedla podle serveru The Guardian ve středu Frederiksenová.

K její omluvě se připojil také grónský premiér Jens-Frederik Nielsen, který převzal zodpovědnost za případy nasazení antikoncepce poté, co grónská vláda v roce 1991 získala kontrolu nad systémem zdravotní péče.

V loňském roce se skupina žen z Grónska, kterým je nyní mezi 70 a 80 roky, domáhala u soudu odškodnění od Dánska za nedobrovolnou antikoncepci. Dánsko zatím náhradu neposkytlo s odůvodněním, že pokračuje vyšetřování, které má odhalit rozsah případů a určit, které úřady jsou za ně přímo zodpovědné. Ohlášení výsledků vyšetřování se očekává příští měsíc.

Dánsko se podle Reuters snaží obnovit dobré diplomatické vztahy s Grónskem, které je k zemi připojeno jako autonomní území. O ostrov na severu Atlantského oceánu projevují od převzetí prezidentského křesla Donaldem Trumpem zájem Spojené státy. Kvůli tomu si Kodaň dříve v tomto týdnu předvolala amerického diplomata.

