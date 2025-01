Ruce pryč od Grónska. Dánsko mění královský erb, vyslalo vzkaz Trumpovi

Kanadu také Poté, co v pondělí rezignoval kanadský premiér Justin Trudeau, Trump zopakoval, že Kanada by se měla stát 51. státem USA. „Pokud by se Kanada spojila s USA, nebyla by žádná cla, daně by se výrazně snížily a Kanada by byla naprosto bezpečná před hrozbou ruských a čínských lodí, které ji neustále obklopují,“ napsal Trump na internetu. V prosinci prohlásil, že „mnoho“ Kanaďanů si přeje sloučení obou národů. Podle nedávného průzkumu agentury Leger se ale toto číslo pohybuje kolem 13 procent.