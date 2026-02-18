Dánský král Frederik dorazil do Grónska, návštěvou vyslal vzkaz do USA

Sedmapadesátiletý monarcha v Nuuku, hlavním městě největšího ostrova světa, zamával skupině Gróňanů, kteří ho přišli přivítat na letiště. Čekal ho tam grónský premiér Jens Frederik Nielsen.
„Přišli jsme se podívat na krále,“ řekl 44letý muž z davu, jehož krajané mávali grónskými vlajkami. „Je to pro nás důležité,“ dodal.
Grónsko se v poslední době ocitlo v centru diplomatického napětí mezi Dánskem a Washingtonem. Trump totiž k velké nelibosti evropských spojenců opakovaně prohlásil, že USA chtějí převzít kontrolu nad arktickým ostrovem.
Když dánský král na konci ledna svou návštěvu Grónska ohlásil, vyjádřil „hlubokou solidaritu“ s Gróňany, které Trumpovy ambice ohledně jejich ostrova také znepokojují.
Monarcha, jehož role je především symbolická, měl ve středu v plánu mimo jiné návštěvu střední školy v Nuuku, rybářské společnosti Royal Greenland a také arktického velitelství, které je odpovědné za monitorování a ochranu suverenity Dánského království v oblasti.
Ve čtvrtek hodlá král navštívit Maniitsoq, asi 150 kilometrů severně od Nuuku, kde se setká s místními podnikateli. V pátek bude Frederik X. v Kangerlussuaqu, dále na severu, kde navštíví arktické výcvikové středisko dánských vojáků.
Navzdory obtížné koloniální minulosti se podle agentury AFP monarchie v Grónsku dlouhodobě těší velké oblibě.
Washington opakovaně tvrdil, že kontrola nad Grónskem je nezbytná pro bezpečnost USA, a obvinil Dánsko a evropské spojence z nedostatečné ochrany této strategické oblasti před ruskými a čínskými ambicemi. Toto napětí vyvolalo jednu z nejvážnějších krizí NATO od založení aliance roku 1949.
Donald Trump však od svých výhrůžek upustil po lednovém podpisu rámcové dohody o budoucnosti arktického ostrova a posílení bezpečnosti v celé arktické oblasti s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem.