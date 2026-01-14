Dánského a grónského ministra zahraničí čeká v USA jednání o budoucnosti Grónska

V Bílém domě se ve středu uskuteční setkání dánského ministra zahraničí Larse Lökkeho Rasmussena a grónské ministryně zahraničí Vivian Motzfeldtové se šéfem americké diplomacie Marcem Rubiem a viceprezidentem J. D. Vancem. Dánsko a Grónsko požádaly o schůzku poté, co americká administrativa otevřeně mluvila o ambicích získat Grónsko, které je dánským autonomním územím.
Grónský premiér Jens-Frederik Nielsen a dánská premiérka Mette Frederiksenová v Kodani (13. ledna 2026) | foto: Reuters

Americký prezident Donald Trump minulý týden dokonce odmítl vyloučit použití vojenské síly pro získání ostrova. Rubio následně Trumpova slova mírnil a uvedl, že USA chtějí Grónsko od Dánska koupit a nyní tam neplánují podniknout vojenskou invazi.

Proti úmyslu Spojených států získat strategicky významný a na nerostné suroviny bohatý arktický ostrov se vyslovili političtí představitelé Dánska i Grónska. Obě země jsou toho názoru, že o budoucnosti ostrova mají právo rozhodnout jen jeho obyvatelé. V úterý prohlásil grónský premiér Jens-Frederik Nielsen, že pokud si Grónsko musí vybrat mezi Dánskem a Spojenými státy, volí Dánsko.

Trump jako klíčový důvod, proč chce Grónsko pod svou kontrolou, uvedl bezpečnost v Arktidě. Dánská premiérka Mette Frederiksenová zdůraznila, že Dánsko má v plánu posílit spolupráci v oblasti bezpečnosti v Arktidě se svými spojenci, včetně USA. Generální tajemník NATO Mark Rutte oznámil, že Severoatlantická aliance na dalších krocích vedoucích k posílení bezpečnosti v regionu pracuje.

