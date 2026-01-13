Grónsko jako 51. stát USA? Kongresman navrhl zákon zmocňující Trumpa k anexi

  11:31aktualizováno  11:31
Republikánský poslanec americké Sněmovny reprezentantů Randy Fine představil návrh zákona, který by prezidenta Donalda Trumpa zmocnil podniknout nezbytné kroky k získání Grónska. Trump opakovaně hovoří o tom, že Spojené státy potřebují Grónsko, autonomní součást Dánského království k zajištění své bezpečnosti. Trump k dosažení tohoto cíle odmítl vyloučit použití vojenské síly, čímž šokoval americké spojence v NATO.
Donald Trump mluví s novináři na palubě Air Force One, který prezidenta...

Donald Trump mluví s novináři na palubě Air Force One, který prezidenta přepravil z Floridy na základnu Joint Base Andrews v Marylandu. (11. ledna 2026) | foto: Reuters

V Nuuku, hlavním městě Grónska, žije zhruba 19 tisíc obyvatel. (7. března 2025)
Pobřeží města Nuuk v Grónsku, které lemují barevné domy. (6. března 2025)
Bílý dům nevyloučil použití ozbrojené síly k získání Grónska.
Hlavní město Grónska Nuuk
„Myslím si, že je v zájmu světa, aby Spojené státy uplatnily suverenitu nad Grónskem,“ řekl Fine. „Kongres by se stále musel rozhodnout udělat z něj stát (USA), ale tohle by jednoduše zmocnilo prezidenta učinit, co dělá, a řeklo, že Kongres stojí za ním,“ uvedl kongresman. Poznamenal, že takový zákon by uspíšil cestu Grónska k získání statusu nového státu USA.

Trump o potřebě získat Grónsko hovořil už za svého prvního mandátu. Prezident a další republikánští představitelé poukazují na strategický význam ostrova kvůli jeho poloze i bohatým zdrojům nerostných surovin. Fine řekl, že s těmito argumenty souhlasí a že americká vláda nad tímto územím by pro Gróňany byla rovněž lepším řešením.

Grónští představitelé převzetí Spojenými státy odmítají a tvrdí, že o svém osudu si rozhodnou výhradně sami obyvatelé tohoto regionu. Tento postoj zastává i Dánsko, jehož premiérka Mette Frederiksenová varovala, že pokud USA zaútočí na jinou zemi NATO, bude konec všemu. Trump mezitím připustil, že si možná bude muset vybrat mezi zachováním integrity NATO a ovládnutím tohoto dánského území.

Ostrov obývaný asi 56 000 lidmi byl do 50. let minulého století dánskou kolonií a v roce 1979 získal částečnou autonomii, když vznikl jeho parlament. Kodaň má dosud pod kontrolou zahraniční záležitosti, obranu či měnovou politiku Grónska. V roce 2009 získalo Grónsko možnost vyhlásit plnou nezávislost na základě referenda.

