Grónsko nakonec anektujeme, myslí si Trump. Ostrov chystá ostřejší odpověď

„Americký prezident opětovně ventiloval myšlenku o naší anexi,“ uvedl Egede. „Nesmí s námi zacházet neuctivě. Už toho bylo dost.“

„Myslím si, že se to stane,“ odpověděl Trump ve čtvrtek na otázku, zda dojde k možné americké anexi Grónska. Šéf Bílého domu opakovaně naznačoval, že USA získají Grónsko prostřednictvím ekonomického či i vojenského tlaku. Dodal, že ohledně tohoto ostrova se bude muset uzavřít dohoda

Americký prezident se na tiskové konferenci s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem též vyjádřil k proběhlým grónským předčasným volbám, která vyhrála opoziční strana Demokraté (Demokraatit), následovaná opozičním hnutí Naleraq. Označil je za „dobré volby“ pro Američany a jejího vítěze za „velmi dobrého člověka, co se (Američanů) týče“.

Lídr Demokratů Jens-Frederik Nielsen přitom neskrývá, že s Trumpem nesdílí názor na anexi domova. Volby podle něj byly jasnou zprávou, že ostrov není na prodej. „A v budoucnu chceme vlastní nezávislost. A chceme si vybudovat vlastní zemi sami,“ řekl stanice Sky News.

Portál NBC News podotýká, že z hnutí Naleraq se ozývají vůči Trumpovi příznivé hlasy. Někteří členové se domnívají, že Trumpův zájem povede k urychlení procesu nezávislosti. Vyjádřili též zájem, aby investoval v Grónsku.

Současný grónský premiér Mute Egede předčasné volby vyhlásil proto, že země se podle něj nachází v obtížných časech, jaké ještě nezažila. Otázky sebeurčení jsou v Grónsku často diskutované i bez ohledu na Trumpova prohlášení a v dosavadním 31členném parlamentu měly většinu strany prosazující nezávislost na Dánsku a vypsání referenda o odtržení. Diskutovalo se tak především o tom, kdy by referendum mělo být vyhlášeno.

Ostrov obývaný zhruba 56 tisíci lidmi býval dánskou kolonií a v roce 1979 získal částečnou autonomii, když vznikl jeho parlament. Kodaň má stále pod kontrolou zahraniční záležitosti, obranu či měnovou politiku Grónska. V roce 2009 získal ostrov možnost vyhlásit plnou nezávislost na základě referenda.

Většina obyvatel Grónska, které má strategickou polohu a významné zásoby nerostných surovin, nyní nezávislost podporuje, zároveň ale lidé odmítají možnost stát se součástí USA, jak by chtěl Trump. Ten považuje získání Grónsku za záležitost národní bezpečnosti.

Šéf Bílého domu na tiskovce zkritizoval Dánsko, že podle něj nedovede Grónsku poskytnout ochranu. Prohlásil, že nemá ve skutečnosti s ostrovem nic co do činění. „Před 200 lety tam přistála loď nebo tak něco, a oni tvrdí, že na to mají práva?“