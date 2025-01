Reaguje na Trumpa? Grónský premiér avizuje referendum o nezávislosti

Zdá se, že Trump dal události v Evropě do pohybu, ještě než se odehrála jeho inaugurace. Záměr koupit největší ostrov na světě Grónsko oznámil už během svého prvního funkčního období v roce 2019. Jeho spolupracovníci si tehdy nebyli jistí, zda to myslí vážně. Grónsko je totiž autonomním územím Dánska.

„Nejsme na prodej a nikdy na prodej nebudeme,“ znovu upozornil grónský premiér Múte Egede. Navíc ve svém novoročním projevu vyzval k nezávislosti na Dánsku a zbavení se „okovů kolonialismu“.

„Naše spolupráce s ostatními zeměmi a naše obchodní vztahy nemohou nadále fungovat pouze prostřednictvím Dánska,“ řekl Egede. Je členem strany Společenství lidu (IA), která prosazuje nezávislost ostrova.

Nicméně Grónsko do jisté míry finanční dotace od Kodaně potřebuje. Ročně dostává přibližně 500 milionů eur. Ostrov patří Dánsku, které za něj rozhoduje v zahraniční i obranné politice.

Vztahy Grónska a Dánska podle Egeda nejsou rovné. „Práce na vytvoření rámce pro Grónsko jako nezávislý stát již začaly. Je třeba podniknout zásadní kroky společně s občany,“ dodal. Grónsko se v roce 2009 s Dánskem dohodlo, že může vyhlásit nezávislost, pokud si to občané odhlasují v referendu. Egede naznačil, že by se mohlo konat v dubnu u příležitosti parlamentních voleb.

Několik hodin poté, co Trump ozřejmil svůj záměr, Dánsko oznámilo, že zvýší výdaje na obranu Grónska nejméně o 1,3 miliardy eur. Mohla to být reakce na Trumpa? Dánský ministr obrany Troels Lund Poulsen to vyvrátil a uvedl, že načasování bylo „ironií osudu“.

„Po mnoho let jsme do Arktidy neinvestovali dostatečně, nyní plánujeme silnější přítomnost,“ řekl Poulsen. Grónsko by mělo dostat dva bezpilotní letouny s dlouhým doletem, dva hlídkové čluny, více vojenského personálu a dva týmy psích spřežení. Také by mělo být zmodernizováno letiště, aby tam mohly přistávat stíhačky F-35.

Před 100 lety Sledovat další díly na iDNES.tv

Chceme Grónsko kvůli bezpečnosti, tvrdí Trump

„Pro účely národní bezpečnosti a svobody na celém světě se Spojené státy americké domnívají, že vlastnictví a kontrola Grónska je naprostou nutností,“ napsal Trump na své sociální síti Truth Social na konci minulého prosince. Také uvedl, že velvyslancem USA v Dánsku bude Kenneth Howery, spoluzakladatel společnosti PayPal.

Americká armáda má od studené války na ostrově základnu Pituffik Space Base. Zároveň se na něm nachází nerostné suroviny a vzácné horniny.

Grónsko je součástí Dánska od počátku 19. století. Od roku 1979 má vlastní parlament. V roce 2008 si jeho obyvatelé odhlasovali zákon o samosprávě. Grónská vláda tím pádem získala více pravomocí. Ta dánská si ponechala kontrolu nad vyřizováním občanství, měnovou politikou a zahraničními záležitostmi včetně obrany. Gróňané – většinou domorodí obyvatelé – jsou občany Dánska a mají dva zástupce v dánském parlamentu.

USA se o Grónsko zajímaly už jednou. Vláda prezidenta Andrewa Johnsona si v 60. letech 19. století nechala vypracovat o ostrově zprávu. Stálo v ní, že by se do něj vyplatilo investovat kvůli přírodním zdrojům. Celé to však zůstalo jen u myšlenky.

Hlavní město Grónska Nuuk se nachází asi 785 kilometrů vzdušnou čarou od pobřeží Spojených států. Dělí je Labradorské moře: