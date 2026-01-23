Jednání s USA o Grónsku brzy začnou, oznámil dánský ministr zahraničí

Autor: ,
  10:58aktualizováno  10:58
Jednání o Grónsku se Spojenými státy brzy začnou, oznámil dánský ministr zahraničí Lars Lökke Rasmussen. Americký prezident Donald Trump v posledních dnech opakovaně hovořil o nezbytnosti získat Grónsko pro bezpečnost USA, ve středu se ale s generálním tajemníkem Severoatlantické aliance Markem Ruttem dohodl na rámci dohody o budoucnosti tohoto arktického ostrova a posílení bezpečnosti v celé arktické oblasti.
Dánský ministr zahraničí Lars Lökke Rasmussen (23. ledna 2026)

Dánský ministr zahraničí Lars Lökke Rasmussen (23. ledna 2026) | foto: Reuters

Grónsko. Zasněžená ulice v Nuuku. (19. ledna 2026)
Grónsko. Na fasádě amerického konzulátu v Nuuku je vyvěšena americká vlajka....
Donald Trump při projevu na 56. výročním zasedání Světového ekonomického fóra v...
Grónsko. Vojenské letadlo dánského královského letectva na letišti v Nuuku....
66 fotografií

„Jednání zahájíme poměrně rychle. Nebudeme sdělovat, kdy tato jednání budou, protože nyní je potřeba odstranit napětí,“ řekl Rasmussen o nadcházejících rozhovorech s USA. „Bezpečnost, bezpečnost, bezpečnost,“ poznamenal o tématu jednání.

Dánská premiérka Mette Frederiksenová řekla, že ještě dnes navštíví Grónsko, kde se setká s tamním premiérem Jensem-Frederikem Nielsenem. Kodaň ve sporu s USA opakovaně uváděla, že bude vše koordinovat s grónskou vládou.

Rámec dohody o Grónsku s americkým prezidentem předpokládá, že Severoatlantická aliance zesílí ostrahu Arktidy.

Trump po jednání s Ruttem řekl, že součástí rámce dohody bude přístup ke grónským nerostným surovinám pro Spojené státy i jejich evropské spojence a také spolupráce na americkém protiraketovém štítu zmíněném Golden Dome (Zlatá kopule). Rutte ale ve čtvrtek podle Reuters řekl, že o využívání důležitých nerostných surovin s Trumpem nehovořil.

Ve čtvrtek se kvůli Grónsku mimořádně konal summit EU. Unie se shodla, že chce stabilizovat obchodní vztahy s USA, zároveň ale bude i nadále hájit své zájmy a bránit sebe, své členské státy, své občany i společnosti proti nátlaku.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.