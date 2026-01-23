Jednání s USA o Grónsku brzy začnou, oznámil dánský ministr zahraničí

„Jednání zahájíme poměrně rychle. Nebudeme sdělovat, kdy tato jednání budou, protože nyní je potřeba odstranit napětí,“ řekl Rasmussen o nadcházejících rozhovorech s USA. „Bezpečnost, bezpečnost, bezpečnost,“ poznamenal o tématu jednání.
Dánská premiérka Mette Frederiksenová řekla, že ještě dnes navštíví Grónsko, kde se setká s tamním premiérem Jensem-Frederikem Nielsenem. Kodaň ve sporu s USA opakovaně uváděla, že bude vše koordinovat s grónskou vládou.
Rámec dohody o Grónsku s americkým prezidentem předpokládá, že Severoatlantická aliance zesílí ostrahu Arktidy.
Trump po jednání s Ruttem řekl, že součástí rámce dohody bude přístup ke grónským nerostným surovinám pro Spojené státy i jejich evropské spojence a také spolupráce na americkém protiraketovém štítu zmíněném Golden Dome (Zlatá kopule). Rutte ale ve čtvrtek podle Reuters řekl, že o využívání důležitých nerostných surovin s Trumpem nehovořil.
Ve čtvrtek se kvůli Grónsku mimořádně konal summit EU. Unie se shodla, že chce stabilizovat obchodní vztahy s USA, zároveň ale bude i nadále hájit své zájmy a bránit sebe, své členské státy, své občany i společnosti proti nátlaku.