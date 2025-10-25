Číňané se v Gruzii pokoušeli nelegálně koupit uran za 9 miliard, hrozí jim vězení

  15:16aktualizováno  15:16
Gruzínská bezpečnostní služba v hlavním městě Tbilisi zatkla tři čínské občany, kteří se pokoušeli nelegálně zakoupit uran v hodnotě 400 tisíc dolarů (8,7 miliardy korun). Dotyční plánovali převoz jaderného materiálu přes Rusko do Číny, řekl náměstek gruzínské bezpečnostní služby. Zadrženým podle něj hrozí až deset let vězení.

Ilustrační foto. | foto: Profimedia.cz

O incidentu píše agentura Reuters s odvoláním na gruzínskou agenturu Interpress. Ta motiv zatčených Číňanů neuvádí.

Zabezpečení jaderného materiálu v postsovětských zemích po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991 představovalo jeden z největších problémů. V posledních desetiletích v Gruzii došlo k několika závažným incidentům v souvislosti s nelegálním obchodováním s jaderným materiálem.

V červenci gruzínské úřady zatkly jednoho gruzínského a jednoho tureckého občana a obvinily je z nelegálního nákupu, držení a nakládání s radioaktivními látkami, které podle státní bezpečností služby mohly být použity k výrobě bomby.

