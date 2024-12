Crevaux-Asatiani v rozhovoru pro web EuromaidanPress obvinil současnou vládu z faktického státního převratu. „Nikdo – ani prezident, ani opozice, ani mezinárodní společenství – tuto vládu neuznává jako legitimní,“ uvedl. Kritici tvrdí, že manipulace s výsledky voleb, kde si Gruzínský sen připsal 53,92 procenta hlasů, byla nejen cílená, ale také rozsáhlá.

Statistická analýza, kterou provedl zkušený analytik volebních přestupků, naznačuje, že reálné výsledky se výrazně odlišují. Podle nezávislých průzkumů od agentur Edison Research a HarrisX získal Gruzínský sen pouze kolem 40 až 41 procent hlasů.

Manipulace byla obzvláště zjevná v místech, kde byl omezen dohled na řádný průběh voleb. Podle Crevauxa-Asatianiho dosáhla například podpora Gruzínského snu ve věznicích 100 procent, protože právě tyto uzavřené instituce umožňují úplnou kontrolu nad výsledky hlasování.

Podvody kombinovaly sofistikované manipulační techniky s otevřeným zastrašováním. Před volbami se údajně voličské průkazy systematicky shromažďovaly krádežemi, zabavováním nebo podplácením a následně přerozdělovaly pro vícenásobné hlasování.

„V některých okrscích zaznamenali muže hlasovat s průkazy žen,“ uvedl Crevaux-Asatiani. „Někdo měl být dokonce převážen mezi okrsky a hlasoval asi dvacetkrát během jednoho dne,“ dodal. Podle něj také zločinecké organizace zastrašovaly voliče přímo před volebními místnostmi.

Rostou obavy o dalším směřování země

Tato odhalení přicházejí uprostřed masivních protestů po celé Gruzii. Demonstranti požadují opakování voleb a návrat země k evropské cestě. Situaci vyhrotil krok vlády z 27. listopadu, kdy Gruzínský sen oznámil rozhodnutí pozastavit do konce roku 2028 přístupová jednání s Evropskou unií. Tím popřel snahy směřování Gruzie k Západu.

Gruzínská prezidentka Salome Zourabišviliová v sobotu pohrozila, že zůstane ve funkci i po skončení svého volebního období. „Nelegitimní parlament nemůže zvolit mého nástupce,“ uvedla prezidentka. „Můj mandát pokračuje, a to až do zasedání legitimně zvoleného parlamentu,“ uvedla podle agentury Reuters. Podle Zurabišviliové je prezidentský úřad nyní jedinou legitimní institucí v Gruzii.

Medveděv vyhrožuje „excentrické babě Salome“

Dmitrij Medveděv (15. února 2024)

Místopředseda Rady národní bezpečnosti Ruské federace Dmitrij Medveděv reagoval na odmítnutí gruzínské prezidentky odstoupit z funkce po vypršení jejího mandátu slovy, že „za takové věci se dříve věšelo“, a upozornil demonstranty, že revoluční aktivity „obvykle končí špatně“.

„V Gruzii probíhá pokus o další barevnou revoluci. Někteří jedinci na ulici křičí, ničí a zapalují vše kolem sebe. Zbylá polovina mlčí. Excentrická baba Salome prošlá „prezidentka“ Gruzie se nedokázala vzdát své funkce, protože odmítla uznat volby. Dříve se za takové věci věšelo na kandelábry. Nyní žijeme v mnohem humánnější době. Takže se vyhnula kulce. Obecně jsou všechny podmínky pro to, aby se Gruzie opět ponořila do občanské války... Shrnuto, sousedé rychle následují ukrajinskou cestu do černé propasti. Obvykle to končí špatně,“ uvedl Medveděv v neděli na Telegramu.