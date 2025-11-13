Gruzínský exprezident Saakašvili se vrátil do vězení. Tři roky strávil na klinice

  9:11
Bývalého gruzínského prezidenta Michaila Saakašviliho přepravili do věznice ve městě Rustavi poté, co téměř tři roky strávil na soukromé klinice v Tbilisi. Tam byl převezen v roce 2022 kvůli zhoršení zdravotního stavu.
Bývalý gruzínský prezident Michail Saakašvili se modlí za Ukrajinu během svého soudu v Tbilisi, kde byl obviněn ze zneužití pravomocí. | foto: AP

Někdejší prozápadní prezident si ve vlasti odpykává trest 12,5 roku vězení po odsouzení za zneužití pravomocí, zpronevěru a nelegální překročení hranic. Kvůli novým obviněním mu nyní hrozí odsouzení k dalším rokům za mřížemi. Vinu popírá a odsouzení přičítá svým politickým soupeřům, kteří jej vystřídali u moci a které označuje za slouhy Moskvy.

„Vzhledem k tomu, že zdravotní stav odsouzeného Michaila Saakašviliho je uspokojivý a již nepotřebuje nemocniční léčbu, byl propuštěn z civilní kliniky a vrácen do vězeňského zařízení č. 12, kde bude pokračovat ve výkonu trestu,“ uvedla vězeňská správa podle serveru Civil.ge.

Zdravotní stav bývalého prezidenta, který byl zatčen v říjnu 2021 po svém nečekaném návratu z ukrajinského exilu do Gruzie, je zdrojem opakujících se sporů. Jeho zdraví se zhoršilo za hladovky, kterou zahájil krátce po zatčení. Kvůli pobouření domácí veřejnosti a v zahraničí byl exprezident v listopadu převezen do vojenské nemocnice v Gori, ale před koncem roku byl vrácen zpět do vězení.

V květnu 2022 byl kvůli zhoršujícímu se zdraví během 50 dnů trvající hladovky, kterou zahájil na protest proti uvěznění, znovu hospitalizován, tentokrát na civilní klinice Vivamedi v Tbilisi.

Saakašvili patřil mezi vůdce pokojné, prozápadní „revoluce růží“ v roce 2003. Kavkazskou zemi hraničící s Ruskem vedl v letech 2004 až 2013. Zavedl řadu reforem, ale čelil kritice zejména za násilné potlačování protestů. Mezi krajany vzbuzuje velké kontroverze, kritici jej obviňují z nevypočitatelnosti, autoritářství a zodpovědnosti za katastrofální válku s Ruskem v srpnu 2008.

Saakašviliho Sjednocené národní hnutí prohrálo v říjnu 2012 ve volbách se stranou Gruzínský sen miliardáře Bidziny Ivanišviliho, který ke svému majetku přišel v Rusku. Gruzínský sen se od té doby drží u moci. Jeho vláda podle pozorovatelů omezuje demokratické principy a opozice ji obviňuje, že zemi odvádí z cesty do Evropské unie a žene ji do područí Moskvy.

