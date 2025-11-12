Zřícení tureckého letounu v Gruzii nikdo nepřežil. Stroj padal ve spirále

  6:55
Úterní nehodu tureckého transportního vojenského letounu v Gruzii nepřežil nikdo z 20 lidí na palubě. Oznámil to ministr obrany Yaşar Güler. Letadlo typu C-130 se dvěma desítkami tureckých vojáků na palubě vzlétlo z Ázerbájdžánu a mířilo zpět do Turecka. Zřítilo se poblíž gruzínsko-ázerbájdžánské hranice.

„Naši hrdinní spolubojovníci se stali mučedníky 11. listopadu 2025, kdy se náš vojenský transportní letoun C-130, který vzlétl z Ázerbájdžánu směrem do naší země, zřítil poblíž hranice Gruzie a Ázerbájdžánu,“ uvedl Güler. Spolu s prohlášením byly zveřejněny také fotografie vojáků, kteří při nehodě zahynuli. Až dosud turecké ani gruzínské úřady neinformovaly o počtu případných obětí.

Havárie tureckého armádního letounu C-130 v Gruzii (11. listopadu 2025)
Havárie tureckého armádního letounu C-130 v Gruzii (11. listopadu 2025)
Záběry havárie tureckého armádního letounu C-130 (11. listopadu 2025)
Havárie tureckého armádního letounu C-130 v Gruzii (11. listopadu 2025)
Videozáznam, který letecké neštěstí údajně zachycuje, odvysílala soukromá turecká televize NTV a další média. Je na něm vidět, jak letadlo padá ve spirále a zanechává za sebou stopu bílého kouře.

Turecké ozbrojené síly vojenské letouny C-130 hojně využívají k přepravě personálu a k logistickým operacím. Turecko a Ázerbájdžán udržují úzkou vojenskou spolupráci.

