Gruzínská vládní strana se chce zbavit konkurence. Požádá soud o zákaz hlavních rivalů

Papuašvili uvedl, že za neústavní by mělo být prohlášeno Sjednocené národní hnutí (UNM) uvězněného exprezidenta Michaila Saakašviliho spolu s dalšími dvěma opozičními stranami – Koalicí pro změnu a Silnou Gruzií. Podle něj představují „skutečnou hrozbu pro ústavní pořádek“ země.
Dohromady by tyto opoziční strany podle jednoho z posledních průzkumů veřejného mínění nevyhrály volby, ale svůj hlas by jim dalo 30, 2 procenta voličů.
Gruzie, dříve považovaná za jednu z nejdemokratičtějších a nejvíce prozápadních zemí vzniklých po rozpadu Sovětského svazu, se od začátku rozsáhlé invaze na Ukrajinu stává čím dál více autoritářskou a zároveň prohloubila hospodářské vztahy se sousedním Ruskem. Trojice stran, kterou Gruzínský sen žádá zakázat, zastává silně prozápadní postoje.
Vládnoucí strana přerušila kdysi vřelé vztahy země s Evropskou unií, pozastavila jednání o přistoupení Gruzie k bloku a obviňuje Brusel z plánování revoluce ve Tbilisi, což EU odmítla. Gruzínský sen tvrdí, že stále usiluje o členství země v bloku, ale jen pokud bude možné zachovat mír s Ruskem a takzvané tradiční pravoslavné hodnoty Gruzie.
Několik vysoce postavených opozičních představitelů v Gruzii je ve vězení a policie zvyšuje počty zatýkaných demonstrantů, kteří se už více než rok účastní pravidelných protivládních protestů.
Role šedé eminence gruzínské politiky
Čelní představitelé Gruzínského snu – včetně miliardáře a bývalého premiéra Bidziny Ivanišviliho, který je obecně považován za faktického vládce země – opakovaně slibovali zákaz opozičních stran kvůli jejich údajné spolupráci s uvězněným exprezidentem Saakašvilim. Na začátku letošního roku parlament přijal zákon, který zjednodušuje možnost zakázat politické strany.
Gruzínský sen svou žalobu zakládá na závěrech parlamentní komise, která vyšetřovala možné protiprávní jednání z dob Saakašviliho vlády. Opoziční strany činnost této komise označují za propagandu.
Saakašvili, který vládl Gruzii jako prozápadní reformátor v letech 2003 až 2012, je mezi Gruzíny velmi kontroverzní. Mnozí jej obviňují z nevypočitatelnosti, autoritářství a zodpovědnosti za katastrofální válku s Ruskem v roce 2008. V současnosti si odpykává trest ve vězení za několik trestných činů včetně zneužití pravomoci. Očekává se, že zůstane ve vězení až do roku 2034.