Gruzínského prezidentského kandidáta zatkla policie. Na festivalu rozdával jointy

TBILISI Festival legalizace konopí v jednom z parků gruzínské metropole Tbilisi skončil zatčením několika lidí, včetně kandidáta na hlavu státu. Informovala o tom stanice BBC na svém ruskojazyčném webu s tím, že podle policistů se Zurab Džaparidze dostavil na strážnici dobrovolně.

Festival, organizovaný politickým uskupením Girči, se měl stát místem, kde by si lidé mohli koupit výrobky z konopí a příjemně strávit čas. Ale park obklíčili policisté a tři členy Girči zatkli. Na místě se odehrála i menší protidemonstrace odpůrců legalizace měkkých drog s transparentem „Narkomanie je smrt!“.



Džaparidzeho si strážci zákona odvedli poté, co za potlesku přihlížejících rozdával jointy, tedy ubalené cigarety s marihuanou. Podle prezidentského kandidáta šlo o „akt občanské neposlušnosti“, kterým se snaží vynutit si právo legálně si kupovat konopí.

„Ústavní soud uvedl, že je to mé právo, zaručené ústavou. Ale toto právo mi upírají,“ prohlásil politik před novináři.

Užívat smíte, šířit je trestné

Gruzínský ústavní soud letos v červenci na základě stížnosti Džaparidzeho a Girči zrušil postihy za užívání marihuany. Ale tento verdikt se podle BBC týká pouze legalizace spotřeby, zatímco šíření marihuany nadále zůstává trestné.



Podle gruzínské policie nebyl prezidentský kandidát zatčen, ale pouze předveden k výslechu.

Podle Džaparidzeho měl parlament po nálezu ústavního soudu změnit zákony, aby bylo možné si konopí legálně opatřit. Místo toho je ale v parlamentu návrh zákona, který by postih zpřísnil.



„To, co jsem udělal, je šíření (marihuany). Kvůli tomu se v Gruzii zavírá do vězení, což je naprosto bláznivé. Lidi by za to neměli trestat,“ prohlásil Džaparidze.

„Nemám představu,“ odpověděl na dotaz, zda případné stíhání by neohrozilo jeho šance ucházet se o prezidentské křeslo. Gruzínci budou novou hlavu státu volit 28. října.

Policistům nekladl odpor a o pár hodin později strážnici opustil. Od policistů se dozvěděl, že nebyl zatčen, ale předveden k výslechu v rámci trestného případu.

„Detailně, od hlavy až po paty, mě prohledali, ale nic nenašli. Říkal jsem jim, že vše, co jsem měl, jsem už rozdal,“ řekl novinářům.

V Gruzii již několik let část veřejnosti a nevládních organizací usiluje o změny „represivních“ zákonů ohledně užívání drog, ale parlament balík návrhů nepřijal. A rozhodnutí ústavního soudu, který zrušil postih za užívání marihuany a ještě dříve i tresty vězení za opatření si a držení až 70 gramů marihuany, vyvolalo nejednoznačnou reakci. Vláda letos v září přišla s návrhem omezit spotřebu marihuany. Navrhované změny podle ministra vnitra maximálně zúží uplatnění nálezu ústavního soudu.