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Vypadá jako torpédo s čelistí aligátora. V Guatemale zachraňují prehistorickou rybu

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  16:11aktualizováno  16:11
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Ochránci přírody v Guatemale vypustili do volné přírody stovky mladých kostlínů...

Ochránci přírody v Guatemale vypustili do volné přírody stovky mladých kostlínů tropických. (24. září 2026) | foto: Profimedia.cz

Ochránci přírody v Guatemale vypustili do volné přírody stovky mladých kostlínů...
Ochránci přírody v Guatemale vypustili do volné přírody stovky mladých kostlínů...
Ochránci přírody v Guatemale vypustili do volné přírody stovky mladých kostlínů...
Ochránci přírody v Guatemale vypustili do volné přírody stovky mladých kostlínů...
8 fotografií
Ochránci přírody vypustili do volné přírody v jižní Guatemale stovky mladých kostlínů tropických, ryb připomínajících protáhlým tělem torpédo a čelistí aligátora. Kostlína tropického, latinsky Atractosteus tropicus, známého také pod názvem tropický gar, vědci považují za prehistorickou rybu. Podle nich si totiž po dobu 100 milionů let zachoval prakticky stejné tělesné vzezření.

Je to první případ, kdy se tento ohrožený druh podařilo odchovat v zajetí a následně vypustit do přírody, napsala agentura AFP. Kostlíny tropické ohrožuje především nelegální rybolov a znečištění vody. K jejich úbytku ale přispívají také extrémní projevy počasí, které jsou výraznější v souvislosti s klimatickým jevem El Niňo.

Mláďata vypuštěná do volné přírody byla odchována v nádržích v Centru pro ochranu mořské přírody při zoologické zahradě La Aurora v hlavním městě. Ochránci přírody je nyní lodí převezli do přirozeného prostředí v kanálu obklopeném mangrovy.

Kostlín tropický je menším příbuzným kostlína obřího, jedné z největších sladkovodních ryb Severní Ameriky. Dospělý kostlín tropický může dorůst délky až 1,2 metru a vážit kolem deseti kilogramů.

Ryba má v guatemalských sladkých vodách významnou úlohu. Jako dravec pomáhá udržovat rovnováhu v říčním ekosystému. V Guatemale je kostlín tropický zařazen mezi zranitelné druhy a podle ochránců přírody mu v budoucnu může hrozit výrazně větší ohrožení.

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