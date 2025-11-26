Armáda v Guineji-Bissau oznámila převrat. Právě se čekalo na výsledky voleb

V zemi se v neděli konaly prezidentské a parlamentní volby, jejichž předběžné oficiální výsledky měly být zveřejněny ve čtvrtek. Jak současný prezident Umaro Sissoco Embaló, tak opoziční kandidát Fernando Dias již ale oznámili svá vítězství.
Z voleb byla nicméně vyloučena hlavní opoziční strana PAIGC a její kandidát Domingos Simoes Pereira. Poslední prezidentské volby v roce 2019 poznamenala čtyřměsíční povolební krize, protože Embaló i Pereira se prohlásili vítězi. Parlament byl rozpuštěn na konci roku 2023 a prezident Embaló od té doby vládne za pomoci dekretů.
Guinea-Bissau se stala nezávislou zemí v roce 1973 a od té doby zažila čtyři převraty a několik pokusů o ně včetně toho letošního. Guinea-Bissau je jednou z nejchudších zemí na světě, pod hranicí chudoby žije téměř polovina jejích obyvatel. Navíc je země centrem pro obchod s drogami mezi Latinskou Amerikou a Evropou.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz