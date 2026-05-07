Ukrajinští „Duchové“ udeřili na Krymu. Zasáhli ruské vojenské vlaky

  11:00aktualizováno  11:00
Ukrajinská speciální jednotka Prymary (Duchové) udeřila na ruské vojenské vlaky na okupovaném Krymu a úspěšně narušila ruskou železniční logistiku. Video z podařené akce zveřejnila ve středu tamní vojenská rozvědka (HUR) na Telegramu.

Operace se odehrála v dubnu a byla zaměřena na ruskou železniční logistiku na poloostrově, informoval o tom deník Kyiv Post.

Speciální jednotka „Duchů“ provedla pět přesných úderů, při nichž zasáhla nepřátelské vlaky za jízdy, popsala ukrajinská rozvědka na Telegramu.

Ukrajinské námořnictvo ve čtvrtek oznámilo, že jejich drony zasáhly ruské lodě střežící Kerčský most na okupovaném Krymu. (30. dubna 2026)
Vlaky údajně přepravovaly vojenské vybavení, techniku a palivo, včetně cisternových vagónů. Ukrajinci zapálili klíčová železniční zařízení a splnili cíl – narušili ruskou vojenskou logistiku na Krymu.

„Systematická bojová činnost zaměřená na přerušení a zkomplikování logistiky ruského agresora pokračuje,“ uvedli Ukrajinci na Telegramu.

Útoky přitom byly součástí širší kyjevské kampaně proti Ruskem okupovanému Krymu. Například 28. dubna ukrajinské speciální jednotky (SSO) oznámily, že jejich dronové jednotky v noci zasáhly ruskou raketovou základnu Iskander na okupovaném poloostrově. Cílem byl skrytý sklad operačně-taktických raketových systémů.

Ve dnech 21. a 22. dubna ukrajinská armáda rovněž zaútočila na ruské námořní velitelství a centrum řízení letového provozu na okupovaném Krymu, spolu s několika vojenskými cíli po celém Rusku a na okupovaných územích. Jedním z klíčových cílů bylo velitelské centrum ruské Černomořské flotily v Sevastopolu.

