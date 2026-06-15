„V posledních dnech federální agenti ťukají na dveře rodinných přátel a bývalých zaměstnanců. Ne kvůli tomu, že by našli zločin, ale jednoduše se nějaký snaží najít,“ řekl Newsom. Uvedl, že agenti prochází roky staré dokumenty a žádají předložení různých listin. „Donald Trump po mně nejde kvůli mým nepříjemným tweetům, ale kvůli tomu, že zvažuji kandidovat na prezidenta,“ uvedl.
Newsom označil republikána Trumpa za nejzkorumpovanějšího prezidenta v americké historii. Dodal, že Spojené státy nepatří Trumpovi a že bude bojovat proti jeho bezpráví.
Trump a Newsom se střetávají opakovaně. V minulosti se dostali do sporů kvůli Trumpovu rozhodnutí vyslat Národní gardu do Los Angeles v souvislosti s protiimigračními raziemi nebo kvůli způsobu, jakým Newsom řešil lesní požáry v Kalifornii. Trump také Newsoma označil za člověka s nízkou inteligencí a narážel přitom na jeho dyslexii.
V Kalifornii se letos v říjnu budou konat guvernérské volby. Newsom, který je v úřadu druhé funkční období, se již o další mandát ucházet nemůže. Média proto dlouhodobě spekulují, že se bude ucházet o prezidentskou nominaci Demokratické strany pro volby v roce 2028. Newsom zatím uvádí, že možnost zvažuje.