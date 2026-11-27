Není však zřejmé, zda byla nějaká data ukradena. Letectvo v prohlášení uvedlo, že se nevyjadřuje k „bezpečnostnímu stavu, zranitelnosti ani provoznímu stavu konkrétních sítí a systémů“. Dodalo, že průběžně přijímá přísná opatření k ochraně svých informačních systémů a kapacit.
Platforma Cloud One, která byla uvedena do provozu v roce 2017, měla sloužit jako jednotné řešení informačních potřeb letectva. Sdružuje služby společností Microsoft, Amazon, Oracle a Alphabet a zajišťuje chod řady aplikací včetně těch, které obsahují údaje o personálu a výplatách nebo slouží pro logistiku a údržbu.
Jedna z aplikací například sdružuje data z radarů protivzdušné obrany a další zdroje dat z celé Severní Ameriky. Další eviduje bomby a rakety amerického letectva rozmístěné na více než 200 místech po celém světě.
Cloud One je jedna z největších cloudových platforem americké armády, uvedly dva zdroje. „V tomto případě je průnik závažný problém,“ řekl jeden z nich. Vyšetřovatelé podle zdrojů povolali kybernetické velitelství americké armády, aby posoudilo rozsah škod.
Hlavním dodavatelem letectva pro Cloud One byla do loňského roku společnost SAIC, než ji vystřídala společnost Leidos. Informace o hackerském průniku se objevily v době zvýšených obav z kybernetických útoků s využitím umělé inteligence (AI). Ty představují závažné riziko pro cloudové sítě, jelikož modely AI dokáží rychle odhalit slabá místa v rozsáhlých systémech.
Stanice CNN minulý týden informovala, že terčem hackerských útoků se staly i americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) a ministerstvo zemědělství. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa se přitom v poslední době snažila zmírnit obavy veřejnosti o kybernetické zabezpečení země. Nedávné výpadky v USA postihly letectví, banky či Národní bezpečnostní agenturu (NSA). Členové vlády tvrdí, že tyto incidenty spolu nesouvisejí a že technické problémy nevyvolali záměrně aktéři se zlými úmysly.