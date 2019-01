Hackeři zveřejnili adresy a další osobní data stovek německých poslanců, tvrdí stanice rbb

Berlín Neznámí hackeři ukradli data stovek poslanců německého Spolkového sněmu a řadu jejich dokumentů s adresami, čísly kreditních karet a dalšími osobními daty zveřejnili na internetu. Informovala o tom ve čtvrtek německá rozhlasová stanice rbb. Podle ní jsou útokem postiženi poslanci všech parlamentních stran s výjimkou protiimigrační Alternativy pro Německo (AfD).

Na internetu se podle rbb objevila mimo jiné řada interních stranických dokumentů, například seznamy členů jednotlivých stran a jejich adres. V řadě textů lze najít citlivé osobní údaje, na internetu se objevily také obsahy soukromých chatů poslanců s jejich rodinnými příslušníky, dopisy, účty či kopie občanských průkazů německých zákonodárců.



Kdo je za masivní únik informací zodpovědný, není podle stanice rbb zatím jasné, stejně jako to, co bylo cílem jejich zveřejnění. Není rovněž zřejmé, zda je v tom, jaké dokumenty byly zveřejněny, nějaký systém. Zdá se ale, že byly zveřejněny všechna data, ke kterým se hackeři dostali, uvedla rbb. Podle ní se na internetu objevily i dokumenty několik let staré.

Politicky třaskavé materiály novináři rbb při prvním prohledání zveřejněných dokumentů nenašli.

Odkazy na stránky, na kterých byly ukradené informace zveřejněny, hackeři rozšířili pomocí sociální sítě twitter. Podle rbb byly tyto odkazy zveřejněny již před Vánocemi a to ve formě jakéhosi adventního kalendáře, pozornost vyvolaly ale až tento čtvrtek večer. Twitterový účet, který data zveřejnil, se podle rbb sám označuje za satiru, umění a bezpečnostní výzkum. Osobní údaje více či méně známých osobností se na tomto účtu objevují již od léta 2017.

Jasné zatím není, odkud ukradená data pocházejí. Podle rbb množství zveřejněných dokumentů dává tušit, že nejsou z jednoho zdroje. Postiženi byli hackerským útokem poslanci pěti parlamentní frakcí: CDU/CSU, SPD, Zelených, Levice a FDP. Dokumenty poslanců AfD se na internetu podle rbb neobjevily.