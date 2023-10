„Gang si pro muže přišel i na sál. Střelba tam je na denním pořádku,“ říká k vypjaté situaci na Haiti expertka

Asi polovina z 11 milionů obyvatel Haiti potřebuje humanitární pomoc. Té se jim však nedostává. Haiti totiž ovládají gangy. A pod jejich nadvládou je zhruba 80 procent hlavního města Port-au-Prince, ale i další oblasti včetně klíčových silnic spojujících sever a jih země.

Jen letos na Haiti dle zpravodajského webu al-Džazíra zemřelo kvůli násilnostem přes 3000 lidí, 1500 jich bylo uneseno kvůli výkupnému. Situace dospěla tak daleko, že proti gangům musí zasáhnout nadnárodní mise. K jejímu schválení Radou bezpečnosti OSN došlo tento týden takřka na rok přesně poté, co o ni Haiťané požádali. Vést by ji měla Keňa a trvat by měla od ledna jeden rok.

Střílí se každý den

Podle mluvčí Lékařů bez hranic Terezy Wyn Haniakové, jež na Haiti působila přes dva měsíce a vrátila se z něj zhruba v polovině září, je situace na místě skutečně katastrofální a neudržitelná.