V Port-au-Prince v posledních dnech provádí místní policie a armáda rozsáhlé operace proti gangům i za účasti salvadorských vojáků a mezinárodních jednotek nazvaných Síly pro potlačení gangů (GSF). Na dnešní operaci ve čtvrti Martissant se podílela i jednotka soukromé bezpečnostní agentury Vectus Global, kterou založil bývalý člen amerických elitních jednotek SEAL Erik Prince.
„Operace vstupuje do nové fáze: zesilujeme tlak na gangy, rozbíjíme jejich další pevnosti a rozšiřujeme kontrolu ve strategických oblastech,“ napsaly dnes na sociální sítí X mezinárodní jednotky GSF, které letos na Haiti nahradily neúspěšnou mezinárodní policejní misi vedenou Keňou a které ale zatím mají jen asi 2 200 členů.
Čtvrť Martissant lemuje důležitou silnici, která je hlavní spojnicí Port-au-Prince se západem a jihem země. V roce 2021 ji násilím obsadily gangy, které tam přitom zapalovaly domy, zabíjely místní obyvatele, ničily obchody a zmocnily se též tamní policejní stanice. Předtím touto trasou cestovaly každý den tisíce lidí a vozilo se tudy zboží do a z metropole. Gangy poté tudy pouštěly jen toho, kdo jim zaplatil vysoké částky peněz.
Gangy na Haiti, které je nejchudší americkou zemí, mají na svědomí tisíce vražd, vydělávají si unášením lidí a vydíráním, blokují silnice, přepadají cisterny s palivem. Jejich násilnosti vyhnaly z domovů přes 1,3 milionu z téměř 12 milionů obyvatel země. Moc gangů zesílila poté, co v červenci 2021 komando kolumbijských žoldnéřů zabilo prezidenta Jovenela Moiseho. Haiti má od té doby přechodnou vládu, ale nemá funkční parlament. Poslední parlamentní volby se tam stejně jako prezidentské konaly v roce 2016.
Minulý měsíc na Haiti poslal přes 2 000 vojáků salvadorský prezident Nayib Bukele, který to zdůvodnil pátráním po čtyřech členech salvadorské armády. Ti působili v mezinárodních jednotkách a v říjnu zmizeli po střetech s gangy. Posléze ale Bukele oznámil, že Haiťanům pomůže gangy porazit. To vítají mnozí místní, tisíce jich vyšly už několikrát, naposledy v úterý, do ulic demonstrovat Bukelemu a salvadorským vojákům podporu.
Někteří lidskoprávní aktivisté ale působení salvadorských vojáků zpochybňují, nemají totiž mezinárodní mandát, ovšem jsou tam se souhlasem haitské vlády a místní policie i armáda s nimi spolupracuje.