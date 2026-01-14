Hajlování, exhibicionismus... Německo řeší skandál u výsadkářů, padly tresty

Německá armáda kvůli skandálu u výsadkářů ze základny na západě země propustila zatím devět vojáků. U dalších čtyř zahájila proces, který by měl k propuštění vést. Po neveřejném zasedání branného výboru Spolkového sněmu to uvedl inspektor pozemního vojska Christian Freuding. Jednotkou výsadkářů otřásl na přelomu roku skandál v souvislosti s násilím, sexistickým chováním, užíváním drog či sympatiemi ke krajní pravici.
Němečtí vojáci se účastní cvičení v Dolním Sasku. (17. října 2022)

Němečtí vojáci se účastní cvičení v Dolním Sasku. (17. října 2022) | foto: ČTK

Němečtí vojáci na cvičišti Oberlausitz u Weisskeisselu (6. září 2025)
Němečtí vojáci s vysílačkami a útočnými puškami G36 během cvičení (16. září...
Cvičení bundeswehru (28. září 2018)
Příslušníci Bundeswehru na základně v afghánském Mazáre Šarífu (25. března 2018)
List Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) v závěru loňského roku informoval o skandálu u 26. výsadkového pluku se sídlem ve Zweibrückenu na západě Německa. Vyvolalo jej trestní oznámení, které v červnu podaly dvě vojákyně.

FAZ s odvoláním na zdroje z pluku informoval o „hajlování“ a „nacistickém večírku“. V Zweibrückenu podle něj existovala „pravicově extremistická, otevřeně antisemitská klika“. Ženy v jednotce podle zdrojů čelily exhibicionismu a musely poslouchat oplzlé vtipy či sexuálně agresivní narážky. Podle inspektora Freudinga se obvinění týkají celkem 55 vojáků z výsadkového pluku. Do vyšetřování se zapojilo i státní zastupitelství.

Generální inspektor německé armády Carsten Breuer uvedl, že excesy, kterých se dopouštěli vojáci z jednotky v Zweibrückenu, nebude vojsko trpět. Dodal, že někdo, kdo takové chování toleruje, nemůže v armádě velet. Podle dřívějších informací německých médií byl velitel 26. výsadkového pluku odvolán.

Podle předsedy branného výboru Spolkového sněmu Thomase Röwekampa škodí podobné excesy pověsti německé armády, která se v současnosti intenzivně snaží nalákat nové rekruty. „Ohrožují ochotu postavit se do služby v našich jednotkách,“ řekl mediálnímu domu RND.

