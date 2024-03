Nikki Haleyová oznámí, že odstupuje z republikánských primárek, píše list

Americkému exprezidentovi Donaldu Trumpovi odpadne poslední soupeř v boji o nominaci Republikánské strany do listopadových voleb prezidenta Spojených států, napsal deník The Wall Street Journal. Bývalá guvernérka Jižní Karolíny Nikki Haleyová se chystá oznámit konec kampaně poté, co ji Trump porazil v hlasováních napříč USA i během takzvaného superúterý.